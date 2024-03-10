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Cumhur İttifakı adayından CHP'li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun

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Cumhur İttifakı'nın Ordu Çamaş Belediye Başkan Adayı Mahmut Ayparçası, CHP'nin Çamaş Belediye Başkan Adayı Leyla Çıtır için tartışma yaratan ifadeler kullandı. Ayparçası, "31 senedir kendi maaşını toplayamadı bu, ortalıkta süs kabağı gibi gezdi durdu. Kızım az kendine gel ya. Önüne gelene sarılıyorsun. Bizim inancımızda var mı bu? Ahlakımızda bu var mı?" dedi.

Ordu'da Çamaş ilçesinin Cumhur İttifakı Adayı olan MHP'li Mahmut Ayparçası'nın CHP'nin adayı Leyla Çıtır'a karşı sarf ettiği sözler tepki yarattı.

"ÇOK İYİ BİLDİĞİ BİR ŞEY VAR O DA DEDİKODU YAPMAK"

MHP'den geçtiğimiz dönemde belediye başkanı olarak seçilen ve tekrar Cumhur İttifakı tarafından aday gösterilen Mahmut Ayparçası seçim çalışmaları sırasında, CHP'nin adayı Leyla Çıtır hakkında, "31 senedir kendi maaşını toplayamadı bu, ortalıkta süs kabağı gibi gezdi durdu. Başka bir şey yok. Çok iyi bildiği bir şey var, iyi dedikodu yapmak. Eğer oraya da takılırsam sana o dedikoduları da canlı yayında anlatırım. Tamam mı? Kızım az kendine gel ya. Ya sonuçta bu bir seçim ne oluyor ya? Önüne gelene sarılıyorsun. Bizim inancımızda var mı bu? Ahlakımızda bu var mı? Sen Çamaş'a çok kötü örnek oldun. Kendine gel az" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı adayından CHP'li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsunCHP'nin Çamaş Belediye Başkan Adayı Leyla Çıtır.

"BEN KENDİMİ BİLEN BİR KADIN OLARAK BU SÖZLERİ KABUL ETMİYORUM"

CHP'li Leyla Çıtır sosyal medya hesabından MHP'li Ayparçası'na cevap vererek, "Karşılıklı saygı ile yürüttüğümüz bu seçim sürecini bugün Mahmut Ayparçası tarafıma yaptığı büyük bir saygısızlıkla bozmuştur. Tarafıma 8 Mart Dünya kadınlar gününde bir dizi hakaret ederek kendi seviyesini belli etmiştir. Ben kendimi bilen bir kadın olarak söylenen sözleri asla kabul etmiyorum. Toplumun ve ailenin temelini oluşturan kadına saygısı olmayan bir kişiye ne anlatılsa kâr etmeyecektir. Bu nedenle ben rakiplerimi değil, kendimi ve Çamaş'ım için yapacaklarımı anlatmaya devam edeceğim" dedi.

CHP'Lİ ADIGÜZEL: SİYASETİN BİR AHLAKI, BİR SEVİYESİ VAR

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Mahmur Ayparçası'na sert tepki gösterdi. Adıgüzel sosyal medya hesabında, "Ordu Çamaş ilçesinin mevcut belediye başkanı ve yeniden Cumhur İttifakı adayı Mahmut Ayparçası, CHP'nin kadın adayı Leyla Çıtır'a hem de Kadınlar Gününde, bir Kadın Kooperatifinde ahlaksızca hakaret ediyor. Siyasetin de bir ahlakı var, bir seviyesi var. Bunun seviyesi zaten belli de o yanında oturup sessiz kalanlara ne demeli. Kendi partisi ve AKP'li yetkililer ile vekiller bunun ayarını düzeltecek mi, yoksa o işi ben mi yapayım?" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı adayından CHP'li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Mahmut Ayparçası Ordu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

faruk merttürk:

Vallahi bunların kalbi kirli. Zihniyeti çürük. Ağzı bozuk.

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