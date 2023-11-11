Cumartesi Anneleri Gözaltına Alınmadan Basın Açıklaması Yaptı

Cumartesi Anneleri, 5 yıl sonra ilk kez herhangi bir engellemeyle karşılaşmadan, gözaltına alınmadan Galatasaray Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Kayıp yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 972'nci haftada basın açıklaması yaptı.

Cumartesi Anneleri, 5 yıl sonra ilk kez herhangi bir engellemeyle karşılaşmadan, gözaltına alınmadan Galatasaray Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 972'nci haftada basın açıklaması yaptı. Cumartesi Anneleri, 5 yıldan uzun zaman sonra ilk kez Galatasaray Meydanı'nda herhangi bir engellemeyle karşılaşmadan ve gözaltına alınmadan basın açıklaması yaptı. Kayıp yakınları, açıklamanın ardından ellerindeki karanfilleri meydana bıraktı.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumartesi Anneleri 972 Hafta'da, 700. haftadan bu yana ilk kez Galatasaray'da açıklamamızı yaptık, karanfillerimizi bıraktık. Abdülkerim Yurtseven, Mikdat Özeken, Münür Sarıtaş ve tüm kayıplarımızı aramaktan, faillerin yargılanarak cezalandırılmasını talep etmekten vazgeçmeyeceğiz" denildi.

CUMARTESİ ANNELERİ ANAYAYASA MAHKEMESİ KARARINA KARŞIN YILLARDIR ENGLELLENİYORU

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği "hak ihlali" kararı Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'na çıkması 5 yılı aşkın süredir engelleniyor ve her hafta onlarca kişi gözaltına alınıyordu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen günlerde "Cumartesi Anneleri'nin yaşadığı mağduriyettir. En kısa zamanda sürede çözüm üreteceğiz. Bu hafta gördünüz, gözaltı yapmadık" demişti.