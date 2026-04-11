TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Sakarya'da toplantı düzenledi

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı Müşerref Pervin Tuba Durgut, doğru bilgilendirme, erken farkındalık ve etkili rehberlik mekanizmalarıyla birçok çocuğun suça sürüklenmesinin daha en başından önlenebileceğini söyledi.

TBMM tarafından çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun çalışma ziyareti kapsamında Sakarya'da toplantı düzenlendi.

Sakarya Valiliğinin ev sahipliğinde Valilik kampüsünde gerçekleştirilen programda konuşan Durgut, Komisyonun çalışmaları dahilinde odak grup çalışmaları, veriye dayanan anketler yaptıklarını dile getirdi.

Durgut, Hendek ilçesinde de birçok anneyi dinleyerek kıymetli veriler edindiklerini belirterek, "Komisyonumuz, çalışmaların en başından itibaren yalnızca teorik değerlendirmelerle değil sahadan beslenen veri temelli ve çok boyutlu yaklaşımlarla ilerlemeyi ilke edindi. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz saha ziyaretleri, bizlere hem kurumlarımızın yürüttüğü çalışmaları yerinde görme hem de sahadaki gerçek ihtiyaçları doğrudan tespit etme imkanı sunmaktadır." dedi.

Sakarya'da gerçekleştirecekleri temasların da son derece kıymetli olduğunu dile getiren Durgut, gün içinde özellikle "riskli olarak değerlendirilen bölgeleri" ziyaret ederek sahadaki uygulamaları yerinde inceleyeceklerini ve yeni paydaşlardan doğrudan bilgi alacaklarını söyledi.

"Meseleye bütüncül yaklaşmak zorundayız"

Durgut, bu süreçte elde edecekleri gözlem ve veriler ışığında Komisyonun hazırlayacağı nihai raporun hem gerçekçi hem de uygulanabilir olmasına önemli katkı sağlayacağına dikkati çekti.

Komisyon bünyesinde yürüttükleri en önemli çalışmalardan birinin de tutuklu, hükümlü ve çocuklara yönelik gerçekleştirdikleri saha araştırması olduğunu belirterek, "Bu araştırma, çocukların suça sürüklenme süreçlerini daha iyi anlamamıza imkan tanımaktadır. Araştırmamızda dikkati çeken çarpıcı sonuçlardan biri şudur: Çocuklara yönelttiğimiz, 'İşlediğiniz suçun sonuçlarını önceden tam olarak bilseydin gene de bu suçu işler miydin?' sorusuna cevapların yaklaşık yüzde 82'si 'hayır' olarak gerçekleşmiştir. Bu veri, bize çok açık bir gerçeği göstermektedir. Doğru bilgilendirme, erken farkındalık ve etkili rehberlik mekanizmalarıyla birçok çocuğun suça sürüklenmesini daha en başından önleyebiliriz." diye konuştu.

Çocukların suça sürüklenmesine neden olan risk faktörlerinin çok iyi analiz edilmesi gerektiğini, aile içi sorunların, ekonomik dezavantajların, eğitimden kopuşun, akran etkisinin, madde kullanımının ve denetimsiz sosyal çevrelerin bu süreci tetikleyen başlıca unsurlar arasında yer aldığını anlatan Durgut, şunları dile getirdi:

"Meseleye sadece adli perspektiften değil sosyal, eğitsel ve psikolojik boyutlarıyla bütüncül yaklaşmak zorundayız. Zaten Komisyon olarak da biz bu yaklaşımı benimsemiş durumdayız. Bu nedenle bugün burada gerçekleştireceğimiz toplantıyı çok önemsiyoruz. Kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi, mevcut uygulamaların değerlendirilmesi ve yerel düzeyde geliştirilen iyi örneklerin tespit edilmesi açısından bu buluşmaları son derece kıymetli buluyoruz. Komisyon olarak sahadan aldığımız güçlü geri bildirimlerle çocuklarımızı suça sürüklenmeden koruyan, sürüklenenleri ise yeniden topluma kazandıran daha etkili sistemin kurulmasına katkı sunmayı hedefliyoruz."

Toplantıya AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Sakarya Vali Yardımcısı Selda Dural, kamu kurumu ve bakanlık temsilcileri katıldı.