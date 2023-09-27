Çin Halk Cumhuriyeti'nin 74. kuruluş yıl dönümü Ankara'da kutlandı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü Ankara'da kutlandı

ANKARA - Bu yıl 74'üncü kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan Çin Halk Cumhuriyeti, Ankara'da da büyük bir resepsiyon verdi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74'üncü yılı nedeniyle Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar'ın yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı. Resepsiyonda Çin kültürü ve geleneklerine özel hazırlanan gösteriler, konukların beğenisini topladı. İki ülkenin milli marşları ile başlayan programda geleneksel dans gösterileri davetlilerle buluşturuldu.

"Her iki ülkenin de büyük hayalleri ve parlak kalkınma beklentileri var"

Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin büyük hayalleri olduğunu ifade eden Büyükelçi Shaobin, "Şu anda Çin halkı, Çin tarzı modernleşme yoluyla Çin ulusunun büyük yeniden doğuşunu detaylı bir şekilde teşvik ederek ikinci yüzüncü yıl hedefine doğru ilerlemektedir. Türk halkı ise Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılını kutlamak üzeredir ve yeni uzun vadeli kalkınma hedefleri oluşturmaktadır. Her iki ülkenin de büyük hayalleri ve parlak kalkınma beklentileri var. Umuyor ve inanıyoruz ki, bu hayalleri gerçekleştirme sürecinde Çin ve Türkiye karşılıklı destek ve yardımcı sağlayarak ortak kalkınmayı gerçekleştirebilir ve her iki ülkeye ve halkına daha fazla faydalar sağlayabilirler. Çin ve Türkiye'ye refah, halklara mutluluk ve sağlık diliyorum. Çin-Türkiye ilişkilerinin daha da gelişerek devam etmesini ve Çin-Türkiye dostluğunun sonsuza kadar sürmesini diliyorum" dedi.

"Türkiye, Çin'le ilişkilerine her zaman önem atfetmiştir"

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümünde düzenlenen resepsiyona katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Bakan Yardımcısı Akçapar, "Türkiye-Çin ilişkileri Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Çin Devlet Başkanı Sayın Şi Cinping'in sergiledikleri güçlü liderlik temelinde gelişmeye devam etmektedir. Türkiye çok boyut dış politikası çerçevesinde Çin'le ilişkilerine her zaman önem atfetmiştir. Cumhuriyetimizin ilanından sonra Ankara Üniversitesi bünyesinde Sinoloji bölümünün açılması Cumhuriyetimizin kurucularının Çin'e yönelik vizyonlu bakışına anlamlı bir örnek teşkil etmektedir. Çin, kadim bir medeniyetin temsilcisi olan kalkınma ve bilişim alanlarında önemli adımlar atarak bugün dünyanın en önemli merkezleri arasına yeniden girmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti küresel bir güç olarak çok kutuplu dünya sahnesinde yerini aldı. Türkiye-Çin ilişkileri eski kıta olarak kabul edilen geniş bir coğrafyada siyasi, ekonomik ve beşeri istikrar ile güvenlik bakımından giderek artan bir önem taşımakta. Nitekim Türkiye'de tarihi etnik ve kültürel bağlarıyla bu coğrafyada merkezi bir konumda bulunmakta" ifadelerini kullandı.