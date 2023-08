Çiftçilerin Sorunları CHP Milletvekili Tarafından Dile Getirildi

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz'a sorunlarını anlatan çiftçi, "Bakanlık süte yüzde 32,4 zam verdim diyor. Süt 11 lira oldu. Ben zaten 11 liraya satıyorum sütü. Zamdan falan haberim yok benim. Zam olmadı yani. Kağıt üzerinde var belki ama bize yansıyan bir zam yok" dedi. CHP'li Karakoz da "İnsanlar üretmek istiyor, katma değer yaratmak istiyor. İktidarın da bu sesi bu çağrıyı duyması gerekiyor. Gerçekten çiftçi de hayvancı da çok zor durumda. Bir an önce Tarım Bakanlığı'nın bu işe el atması, kısa vadede çiftçilerimize hayvancılarımıza mantıklı ve makul destekler vermesi, sonrasında da ciddi bir Türk tarım politikasını geliştirmesi gerekiyor" diye konuştu.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın'ın Koçarlı İlçesine bağlı Boydere köyünde et ve süt besiciliği yapan vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Üretici, Karakoz'a dert yandı. Üretici şunları söyledi:

"Üretim şu anda durma noktasında. Mazot, gübre, yem, saman… Yapamaz duruma geldik artık. Şu anda bu işletme yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor sütte. Ama ette kaçınılmaz yani, veremiyoruz bu fiyatlarla. Acilen bakanlığın çözüm üretmesi lazım, üreticiyi desteklemesi lazım. Ama aynı destekle devam ediyoruz biz. Bakanlık yüzde 32,4 zam verdim diyor. Süt 11 lira oldu. Ben zaten 11 liraya satıyorum sütü. Zamdan falan haberim yok benim. Zam olmadı yani. Kağıt üzerinde var belki ama bize yansıyan bir zam yok. Bu şekilde yapmamız bunu zor yani."

Başka bir üretici de süt fiyatlarından şikayet ederek şöyle konuştu:

"Biz ayrıca 8 aydır bu sütü aynı fiyata veriyoruz. Oysa bizim 300 liraya aldığımız yemin çuvalı 500 liraya çıktı, 470'e çıktı. Daha elektriğe gelen zamları saymıyoruz, mazota gelen zamları saymıyoruz. Herkes köylüye veya üreticiye yükleniyor. Bir de desteklerin 2 yılda bir değil de 6 ay aralıklarla ödenmesini isterim. 2 yıl sonra bana 10 bin lira destek verse ne olacak, bir ton mazot alamayacağım. Yani bizim neyimizi karşılayacak, komik rakamlar?

"İŞÇİ ÇALIŞTIRAMIYORUM"

Bugün bir işçi çalıştırıyorum 4 bin lira sigorta ödüyorum. Bana maliyeti 25 bin lira. Evini verdim, elektriği benden, suyu benden, her şeyi benden. Şimdi biz sezon sonu ekim yapacağız. Motorumuz var, traktörümüz var, tarlamız var ama deposunu dolduramayacağız. Bunu nereden karşılarız, kim destek olur? Birilerinin destek olması lazım ki biz de kalalım, üretelim. Hazırcı olmayalım yani, tüketmeyelim, bir şeyler üretelim. Zaten kalmışız üç beş kişi."

CHP'li Karakoz ise Tarım ve Orman Bakanlığı'na şu çağrıda bulundu:

"Aydınımızın her ilçesini, her üreticisini dolaşmaya çalışıyoruz. Aydınlı çiftçimiz, Aydınlı hayvancımız üretmek istiyor, üretime devam etmek istiyor. Ancak bu girdi maliyetleriyle bu işin sürdürülebilir olmadığı açık. Resmen üretici direniyor, üretmek için direniyor. Kimse bedavadan yardım da istemiyor, bedavadan destek de istemiyor. İnsanlar üretmek istiyor, katma değer yaratmak istiyor. İktidarın da bu sesi bu çağrıyı duyması gerekiyor. Gerçekten çiftçi de hayvancı da çok zor durumda. Bir an önce Tarım Bakanlığı'nın bu işe el atması, kısa vadede çiftçilerimize hayvancılarımıza mantıklı ve makul destekler vermesi, sonrasında da ciddi bir Türk tarım politikasını geliştirmesi gerekiyor. Biz bu konunun takipçisi olacağız her zaman. Hem Meclis gündemine hem de ulusal medyaya taşıyacağız. Her zaman çiftçimizin, üreticimizin yanında olacağız."