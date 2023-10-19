CHP'yi karıştıran imza tartışması! Mahmut Tanal'ın Ali Mahir Başarır'a yumruk atmaya çalıştığı iddia edildi

CHP Genel Kurulu'nda 4 Kasım'da yapılacak kurultay öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza toplanması kriz yarattı. Yaşanan olaya Whatsapp grubu üzerinden tepki gösteren Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Mahmut Tanal'ın saldırısına uğradığı ve CHP'li ismin Başarır'a hakaret ederek yumruk atmaya çalıştığı iddia edildi.

CHP'de genel başkan adaylığı için imza tartışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. 4 Kasım tarihinde yapılacak olağan kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza toplanması genel kurulda krize neden olurken, iddiaya göre CHP'li Mahmut Tanal olaya Whatsapp grubu üzerinden tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a hakaret edip yumruk atmaya çalıştı.

İMZA KRİZİ YAŞANDI İDDİASI

Gazeteci Altan Sancar'ın iddiasına göre CHP'de kurultay için Meclis Genel Kurulu'nda imza toplanması ve Whatsapp grubunda buna Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın itiraz etmesi üzerine Mahmut Tanal'ın, Başarır'a yönelik fiziki müdahalede bulunduğu ve hakaret ettiği öne sürüldü.

"BAŞARIR'IN GÖĞSÜNE YUMRUK SALLADI"

İmza toplandığı bilgisinin ortaya çıkması üzerine CHP'den bazı isimler ve Başarır "Genç ve yeni vekiller kendilerini baskı altında hisseder" diyerek itiraz etti. Whatsapp grubundaki yazışmaların basına sızmasını da gösteren Başarır'a ve ailesine yönelik ağır ifadeler kullanan Tanal, Başarır'ın göğsüne yumruk salladı.

MECLİS POLİSİ MÜDAHALE EDEMEDİ

Sesleri duyan Meclis polisi olay yerine gelse de tartışmanın vekiller arasında olduğunu görünce olaya müdahale edemedi. Olay partililerin araya girmesi ile sona erdi.

"MAHMUT TANAL CEVAP VERMEMEYİ TERCİH ETTİ"

Öte yandan gazeteci Altan Sancar, yaşananları sormak için Mahmut Tanal'ı aradığını belirterek, "Cevap vermemeyi tercih etti" dedi. Ali Mahir Başarır ise "Ben grup başkanvekili olarak yorum yapmayacağım" dedi. Sancar, "Yaşananlara şahitlik eden Meclis personeli ve CHP'liler durumu doğruluyor" ifadelerini kullandı.