CHP, Yerel Seçimlerde Büyükşehir Belediyelerini Kazanma İddiasını Ortaya Koydu

CHP'li Öztrak: Kazandığımız belediyelere yenilerini ekleyeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Yaklaşan yerel seçimlerde, önceki seçimde kazandığımız belediyelere yenilerini ekleyeceğiz. Biz CHP'li başkanlarca yönetilen belediyelerde sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini veriyoruz. Önümüzdeki seçimler için bütün büyükşehir belediyelerini kazanma iddiamızı ortaya koyuyoruz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Parti Sözcüsü Öztrak, toplantının ardından açıklamada bulundu. Öztrak, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederek, "Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin kadınları, milletimize yeni bir gurur daha yaşattı. Kadın voleybol takımımız, 100'üncü yılında cumhuriyetimizi taçlandırmayı sürdürdü. Filenin sultanları bu şampiyonlukla, hepimizin göğsünü bir kere daha kabarttı. Her biri bizim gururumuz. İyi ki varlar" dedi.

'PARTİMİZİN 100'ÜNCÜ YILINI KUTLAYACAĞIZ'

9 Eylül 1923'te kurulan CHP'nin artık asırlık bir parti olduğunu hatırlatan Öztrak, " Cumhuriyet Halk Partisi, sadece cumhuriyetin kuruluşunun partisi değil, bu ülkeyi ayağa kaldıran, dünyanın en saygın ülkeleri arasına sokan, devrimlerin partisidir. Büyük önderimiz, partimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Benim iki büyük eserim vardır. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi' diyerek, partimize ülkenin çimentosu olma, çağdaşlaşmanın lokomotifi olma misyonunu yüklemiştir. Son yüz yılda cumhuriyetin, çok partili demokrasiye geçişin, emekçilerin sendikal haklarla, ülkemizin sosyal demokrasiyle tanışmasının altında partimizin imzası vardır. Bu çatı altında bulunmaktan onur duyan bizler, partimizin 100'üncü yılını bu hafta sonu büyük bir coşkuyla kutlayacağız" diye konuştu.

'VATANDAŞIN TEK ÇARESİ BORÇLANMAK'

Ardından ekonomiye değinen Öztrak, "Vatandaşın derdi bir değil, bin değil. Okulların açılmasının eli kulağında; çantası, kıyafeti, eşofmanı, ayakkabısı, kırtasiyesi, her şeyin fiyatı katlanmış. Bir çocuğun okula başlama maliyeti 5 bin lirayı buluyor. Başkentte okul servis ücretleri yüzde 70 artmış. Daha bunun harçlığı var, var oğlu var. Yumurtanın fiyatı bir yılda 2 liradan 3 lira 20 kuruşa çıkmış. Beyaz peynir yüzde 87 zamlanmış. Sabah okula giderken çocuklara bir kahvaltı ettirmek bile küçük bir servete mal oluyor. Veliler kara kara düşünüyor. Ama sadece veliler değil, artık 9-10 yaşında el kadar çocuklar bile ekonomiden, döviz kurundan konuşuyor. 13-14 yaşlarına geldiklerinde konu işsizliğe dönüyor. Bugün Türkiye'de üniversite mezunu işsiz sayısı 1 milyon civarında. Her 5 gencimizden biri ne bir işte çalışıyor, ne de okulda okuyor. Üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nda 'ev genci' oranının en yüksek olduğu 3 ülkeden biriyiz. İşsiz sayımız 9 milyona dayanmış. Ülkeyi hayat pahalılığının yanında işsizlik de kavuruyor. Batman'da 23 kişilik temizlik işçisi kadrosu ilanına 2 bin 713 kişi başvuruyor. Bu hayat pahalılığında vatandaşın tek çaresi borçlanmak" ifadelerini kullandı.

'SİLKİNİP AYAĞA KALKMAK ZORUNDAYIZ'

Daha sonra yaklaşan yerel seçimlere dikkat çeken Öztrak, "Yerel seçimlere adım adım ilerlerken yaşam tarzlarının siyasete malzeme edildiği, milleti bölen ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunu hükümet bile isteye yapıyor. Çünkü sarpa saran ekonomik gidişat, ekonomik soykırım; zam, zulüm konuşulmasın istiyor. Ama bu böyle gidemez, artık bütün gücümüzle silkinip ayağa kalkmak zorundayız. Bu sürdürülemez gidiş, bu nobranlık karşısında, 'Kırıldım, küstüm, üzüldüm' diye mücadeleyi bırakamayız. Ayağa kalkacağız, birlik olacağız. Bu gidişe hep beraber 'dur' diyeceğiz. Yaklaşan yerel seçimlerde önceki seçimde kazandığımız belediyelere yenilerini ekleyeceğiz. Biz CHP'li başkanlarca yönetilen belediyelerde sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini veriyoruz. 'Her vatandaşımız en iyi hizmete layıktır' diyor, önümüzdeki seçimler için bütün büyükşehir belediyelerini kazanma iddiamızı ortaya koyuyoruz" dedi.