CHP'ye geçeceği söylenen Koray Aydın kararını verdi

CHP'ye geçeceği söylenen Koray Aydın kararını verdi
Güncelleme:
İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Koray Aydın, CHP'ye geçeceği iddialarına yanıt verdi. Aydın yaptığı açıklamada, "CHP'ye geçeceğime dair haberler doğru değildir. CHP'ye veya herhangi bir partiye geçmem söz konusu değildir. Siyasette yoluma, aziz Türk milletinin emrinde ve hizmetinde, bağımsız Türk milliyetçisi olarak devam ediyorum" dedi.

İyi Parti'den istifa eden ve yoluna bağımsız devam eden Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın CHP'ye geçeceği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bu transfer için devrede olduğunu iddia etti. Ayrıca Aydın'ın "CHP'ye geçersem tepki çeker miyim?" diye yakın çevresine sorduğu ileri sürüldü.

"BAĞIMSIZ TÜRK MİLLİYETÇİSİ OLARAK DEVAM EDECEĞİM"

İddiaların ardından Aydın, konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aydın, "Basında ve sosyal medyada çıkan CHP'ye geçeceğime dair haberler doğru değildir. CHP'ye veya herhangi bir partiye geçmem söz konusu değildir. Siyasette yoluma, aziz Türk milletinin emrinde ve hizmetinde, bağımsız Türk milliyetçisi olarak devam ediyorum. Kamuoyunun bilgisine." ifadelerini kullandı.

DERVİŞOĞLU'NA KAYBEDİP İSTİFA ETMİŞTİ

İYİ Parti'de Meral Akşener'den sonra genel başkanlığı adaylığını koyan ancak yarışta Müsavat Dervişoğlu'na karşı kaybeden Koray Aydın sonrasında partiden istifa etmişti.

KORAY AYDIN KİMDİR?

Koray Aydın, 5 Aralık 1955 tarihinde Trabzon'da doğdu. Trabzon'un Yomra ilçesinin Özdil köyündendir. İlk ve orta öğrenimini babası Halil İbrahim Aydın'ın memuriyeti sebebiyle Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı. 1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina-Elektrik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Erken yaşta siyasete katılan Aydın, 1999-2001 yılları arasında bayındırlık ve iskan bakanı olarak görev yapmıştır. Bir süre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreterliği görevini üstlenmiştir. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinden sonra TBMM başkanvekili olarak seçilmiştir.

Meclise 1991-1995 yılları arasında Trabzon milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Ankara milletvekili, 2007-2015 arasında tekrar Trabzon milletvekili olarak meclise girmiştir. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde meclisteki sandalyesini kaybetmiştir. 2012 yılında gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi 10. Büyük Olağan Kongresi'nde Devlet Bahçeli ile genel başkanlık için yarıştıysa da kaybetti.

2015 yılında MHP Üst Kurul Delegeleri tarafından talep edilen Olağanüstü Kurultay sürecinde yeniden Genel Başkanlığa adaylığını açıkladı. 25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Partiye katıldı ve partinin kurucular kurulunda yer aldı.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıNecati Nejdet:

Hiç bırakmayı düşünmeyin sanki çok faydan varda vanatana millete devam edeceğim diyor buna oy verenlerin aklına şasarım

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızargana:

Demokrasi diye 100 yıldır oylanıyoruz kandırılıyoruz. Çünkü seçmek için karşımıza çıkan adayları ezeli düşman ülkeler belirliyor.

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıorhan duz:

Bu velilerin kime ne katkısı var bu milletin sülükleridir faydaları nedir ne iş yaparlar ye iç yat oh ne ala... Laf cambazlığı ile ketizkeri hipnoz

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızargana:

Siz de hür seçim yaptığınızı düşünün. Kaşınıza çıkan adayları belirleyen ekip dışarıdan kontrol ediliyor.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
