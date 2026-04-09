CHP Genel Başkanı Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, siyasi partilerin genel başkanlarını heyetiyle birlikte ziyaret ederek, gündeme ilişkin değerlendirmede bulunduklarını söyledi.

Özel, ara seçim talebine ilişkin şunları kaydetti:

"Biz Sayın Erdoğan'a hem erken seçim için 'Gelin, sandığı koyun. Millet vazife verirse 5 yıl daha yönetin. Ama millet memnun değilse artık görevi burada bırakın da' dedik. Yerel seçimlerle ilgili de 'Siz genel seçimleri öne alıyorsanız, 2 yıl önce büyük bir zafer elde ettiğimiz yerel seçimleri de öne alabiliriz' diye söyledik. Ayrıca iradelerinin sakatlanmasından çok rahatsız şehirler Adana, Antalya, Aydın, Bursa, İstanbul gibi şehirlerde, 'Karşılıklı belediye meclis üyelerimizi istifa ettirelim. Gelin, seçimleri yenileyelim. Hepsini biz kazandık. Siz milli iradeye çökmeye çalışıyorsunuz. Gelin sözü, sözün esas sahibi millet söylesin' diye de söyledik. Bunların hiçbirisine karşılık alamadığımız noktada artık anayasanın verdiği bir imkanı da konuşmak istedik."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da ziyareti için Özel'e teşekkür etti.

Ara seçime ilişkin Davutoğlu, "Böyle bir teklif ve çerçeve halinde, biz hiçbir seçime karşı çıkmadığımız gibi böyle bir teklife de karşı çıkmayız." dedi.

Soru cevap

Özel, Bursa Büyükşehir Başkan Vekilliğine AK Parti'li Meclis Üyesi Şahin Biba'nın seçilmesi ve açıklamalarına ilişkin soru üzerine, "Eğer Bursa iki oydan birini vererek Mustafa Bozbey'i seçmiş, Adalet ve Kalkınma Partisi yıllar sonra Bursa'da yüzde 30'lara gerileyip seçim kaybetmiş, Mustafa Bozbey'i 8 yıl geriye gidip 12 yıllık bir suçlamayla tutuklayıp da belediye meclisi içinden seçilmeye, 'Millet iradesi tecelli etti' diyorsa 'Allah ıslah etsin' demekten başka bir şey gelmiyor elden." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı'nın ara seçim açıklamalarına ilişkin Özel, şöyle konuştu:

"Sayın Erdoğan'ın yapılan bir ara seçimle milletvekili olduğunu ve Başbakanlık kazandığını ifade etmiştim. Demiş ki 'Genel Başkanımız ara seçimle gelmedi, Siirt seçimlerinin yenilenmesi ile geldi.' Kırmızı kitabın 78'inci maddesinin üçüncü fıkrası 27.12.2002 günü değişti. Ara seçim maddesine şu fıkra eklendi. Siirt seçimlerinin iptaliyle birlikte AK Parti ve CHP oylarıyla. 'Yukarıda yazılı hallerden ayrı olarak bir ilin veya seçim çevresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üyesinin kalmaması halinde boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapılır.' Bu madde Siirt seçimlerinin iptali üzerine AK Parti-CHP'nin mutabakatıyla ve referanduma gerek kalmayacak şekilde anayasanın 78'inci maddesine eklenip, ara seçim hükmüne son madde yapılıp, Siirt'te bir ara seçim yapılma imkanı yaratıldı. O 'Siirt seçimleri iptal oldu, biz girdik' diyor ama o noktada bu maddenin hangi tarihte ve hangi mutabakatla eklendiğini kendisine hatırlatırım."