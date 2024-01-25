Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması

31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan yerel seçimlerde Türkiye'de sonucu en çok merak edilen şehirlerin başında şüphesiz İstanbul geliyor. İstanbul'da hem bağımsız hem de diğer partilerden birçok belediye başkan adayı olmasına rağmen CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti adayı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olma olasılığı en yüksek iki aday olarak öne çıkıyor.

BAKANLIKTAN İBB ADAYLIĞINA UZANAN YOL

31 Mart seçimlerindeki adayların siyasi geçmişine bakılacak olursa; İnşaat mühendisi olan ve 2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yapan Kurum, 2023 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yerel seçimleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterildi.

İMAMOĞLU BÜYÜK BİR SÜRPRİZ YAPMIŞTI

İş insanı olan Ekrem İmamoğlu ise; 2009 yılında CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olmuş ve 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilmişti. İstanbul adaylık sürecine kadar görevine devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterildiği 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 17 Nisan 2019 tarihinde seçimi kazanıp göreve başladı ancak AK Parti'nin itirazları ve Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlar sonucu İstanbul seçimleri iptal edildi. İmamoğlu ise 6 Mayıs 2019 tarihinde görevden alındı. 23 Haziran'da yenilenen seçimi büyük bir halk desteğiyle kazanan İmamoğlu, 27 Haziran 2019 tarihinde mazbatasını alarak göreve başladı.

BİNALİ YILDIRIM'IN VAATLERİ NELERDİ?

CHP ve AK Parti adaylarının İstanbullular için onlarca vaadi bulunuyor. 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun AK Partili rakibi Binali Yıldırım, İstanbul için projelerini 'Aileler, Gençler ve İstanbul İstihdam Paketi' olarak 3 ana başlık altında paylaşmıştı.

Binali Yıldırım'ın 2019'da en çok dikkat çeken vaatleri arasında;

Su faturalarına yüzde 46 indirim yaptığımız gibi İstanbul'da doğalgaza yüzde 10 indirim yapacağız.

Dar gelirliye elektrikte 80, doğalgazda 50 lira destek vereceğiz.

Su ve doğalgaz abonelerinin daha önce ödediği 'açma-kapama' ücreti kaldırılacak.

İGDAŞ ve İSKİ'ye olan borçlardan gecikme zammı ve cezası alınmayacak.

İSPARK ilk 1 saat için ücretsiz olacak.

Her yıl 25 bin engelli aileye belediye kamplarında 1 hafta tatil imkanı verilecek.

Ev kadınlarının yaptığı el işlerine 1000 liraya kadar destek verilecek.

Yeni evlenen çiftlere de destek verilecek. Her çifte 8 bin lira düğün yardımı yapılacak, düğünler için belediye sosyal tesisleri kullanılacak.

Toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz olacak.

Üniversite öğrencilerine 10 GB internet desteği sağlanacak.

Tüm öğrencilere müze ve Şehir Tiyatroları ücretsiz olacak.

Amatör spor kulüplerine 100 biner lira destek verilecek.

kulüplerine 100 biner lira destek verilecek. Her yıl 100 bin İstanbulluya iş bulacağız.

Bilişim, yazılım, yapay zeka gibi konularda projeleri olan gençlere 100 bin liraya kadar bilişim sermayesi verilecek.

50 bin gence yarı zamanlı çalışma imkanı tanınacak, bütçeyi Aile ve Çalışma Bakanlığı karşılayacak.

Üniversite öğrencilerine iş öncesi staj imkanları sağlanacak.

Ayrıca İstanbul ulaşımı için akıllı kavşaklar, tüneller, yapılacak. Evlerin çatılarından güneş enerjisi projesi hayata geçirilecek. gibi pek çok proje bulunuyordu.

Aradan geçen 5 yılın ardından AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu. "Sistem İstanbul" adı altında 4 ana başlıkta 10 hedef paylaştı. Kurum'un öne çıkan vaatleri ise şöyle;