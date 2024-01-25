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Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması

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Yerel seçimler için geri sayım devam ederken özellikle İstanbul'da AK Parti'nin Adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet her geçen gün biraz daha kızışıyor. Peki Murat Kurum ne yapmayı vadediyor, 2019 yılında Binali Yıldırım kaybettiği seçimde neler vadetmişti? Detaylar haberimizde...

31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan yerel seçimlerde Türkiye'de sonucu en çok merak edilen şehirlerin başında şüphesiz İstanbul geliyor. İstanbul'da hem bağımsız hem de diğer partilerden birçok belediye başkan adayı olmasına rağmen CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti adayı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olma olasılığı en yüksek iki aday olarak öne çıkıyor.

BAKANLIKTAN İBB ADAYLIĞINA UZANAN YOL

31 Mart seçimlerindeki adayların siyasi geçmişine bakılacak olursa; İnşaat mühendisi olan ve 2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yapan Kurum, 2023 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yerel seçimleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterildi.

İMAMOĞLU BÜYÜK BİR SÜRPRİZ YAPMIŞTI

İş insanı olan Ekrem İmamoğlu ise; 2009 yılında CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olmuş ve 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilmişti. İstanbul adaylık sürecine kadar görevine devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterildiği 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 17 Nisan 2019 tarihinde seçimi kazanıp göreve başladı ancak AK Parti'nin itirazları ve Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlar sonucu İstanbul seçimleri iptal edildi. İmamoğlu ise 6 Mayıs 2019 tarihinde görevden alındı. 23 Haziran'da yenilenen seçimi büyük bir halk desteğiyle kazanan İmamoğlu, 27 Haziran 2019 tarihinde mazbatasını alarak göreve başladı.

BİNALİ YILDIRIM'IN VAATLERİ NELERDİ?

CHP ve AK Parti adaylarının İstanbullular için onlarca vaadi bulunuyor. 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun AK Partili rakibi Binali Yıldırım, İstanbul için projelerini 'Aileler, Gençler ve İstanbul İstihdam Paketi' olarak 3 ana başlık altında paylaşmıştı.

Binali Yıldırım'ın 2019'da en çok dikkat çeken vaatleri arasında;

  • Su faturalarına yüzde 46 indirim yaptığımız gibi İstanbul'da doğalgaza yüzde 10 indirim yapacağız.
  • Dar gelirliye elektrikte 80, doğalgazda 50 lira destek vereceğiz.
  • Su ve doğalgaz abonelerinin daha önce ödediği 'açma-kapama' ücreti kaldırılacak.
  • İGDAŞ ve İSKİ'ye olan borçlardan gecikme zammı ve cezası alınmayacak.
  • İSPARK ilk 1 saat için ücretsiz olacak.
  • Her yıl 25 bin engelli aileye belediye kamplarında 1 hafta tatil imkanı verilecek.
  • Ev kadınlarının yaptığı el işlerine 1000 liraya kadar destek verilecek.
  • Yeni evlenen çiftlere de destek verilecek. Her çifte 8 bin lira düğün yardımı yapılacak, düğünler için belediye sosyal tesisleri kullanılacak.
  • Toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz olacak.
  • Üniversite öğrencilerine 10 GB internet desteği sağlanacak.
  • Tüm öğrencilere müze ve Şehir Tiyatroları ücretsiz olacak.
  • Amatör spor kulüplerine 100 biner lira destek verilecek.
  • Her yıl 100 bin İstanbulluya iş bulacağız.
  • Bilişim, yazılım, yapay zeka gibi konularda projeleri olan gençlere 100 bin liraya kadar bilişim sermayesi verilecek.
  • 50 bin gence yarı zamanlı çalışma imkanı tanınacak, bütçeyi Aile ve Çalışma Bakanlığı karşılayacak.
  • Üniversite öğrencilerine iş öncesi staj imkanları sağlanacak.
  • Ayrıca İstanbul ulaşımı için akıllı kavşaklar, tüneller, yapılacak. Evlerin çatılarından güneş enerjisi projesi hayata geçirilecek. gibi pek çok proje bulunuyordu.

Aradan geçen 5 yılın ardından AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu. "Sistem İstanbul" adı altında 4 ana başlıkta 10 hedef paylaştı. Kurum'un öne çıkan vaatleri ise şöyle;

  • Metrobüs hattı Silivri'ye kadar uzatılacak
  • Raylı sistem uzunluğunu ilk 5 yılda iki katına, 2034 yılında ise 1004 kilometreye çıkacak.
  • İspark tarifelerinde yüzde 25 indirime gideceğiz.
  • Taksi sorununu tamamen çözeceğiz, merkezi taksi sistemi getireceğiz.
  • 100 bin sosyal konut üreterek bu konutları çok düşük fiyatlarla kiralayacağız. 39 ilçemiz faydalanacak. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak, kiralanacak.
  • Ülkemizin kaderini değiştirecek deprem dönüşüm hamlesini başlatacağız. 5 yılda 650 bin yatay mimari eksenli konut inşa edeceğiz.
  • İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul kartlarına 2500 TL destek ödemesi yapacağız.
  • İlkokul çağındaki çocuklarımız için okullarımızda beslenme desteği vereceğiz. İlkokul öğrencilerine taşımayı tamamen ücretsiz yapacağız.
  • İlk defa evlenecek genç kardeşlerimize 50 bin TL beyaz eşya yardımı yaparak yanlarında olacağız.
  • İstanbul'daki sahipsiz 300 bin köpek için 39 ilçede tesisler kurarak sahipsiz hayvanlar rehabilitasyon merkezine gönderilecek.
  • Şu an 0-4 yaş arası olan annelere verilen ücretsiz taşımayı değiştiriyoruz. Artık yaşı, 0-6 yaşa çıkarıyoruz.
Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (9)

mardinli yiğit:

İmamoğlu için, haydi bi daha, bi daha, bi daha, hep beraber şenlenelim..

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Doğrucu vatandaş:

Hiç uğraşmayın, sizi ne anatomi ne de babatomi kurtaramayacak! Bu seçim AKP için sonun başlangıcı olacak.

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Ahmet AKGÜL:

ekremin oyları, iyi parti ve hdp nin oylarıydı

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Kazim Bedir:

İmaoglu Alir İstanbul'u yine yeniden

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Gerçekçi Olalım:

İstanbul sadece İstanbul' da yaşayanlara lazım değil, İstanbul tüm Türkiye için gerekli ve vazgeçilmez bir şehir... ne yapılan yardımlar nede yapılan indirimler artık vatandaşı kurtarmaz... İstanbul' a yapılacak en önemli iş yapılabildiği kadar deprem için önlem almaktır. Kısa süreli menfaatler için seçme hakkınızı heba etmeyin... akıl ve mantık çerçevesinde seçme hakkınızı kullanın derim ben...

40
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sade vatandaş:

İŞLERİ GÜÇLERİ DEVLETİN İMKANLARINI KULLANARAK İMAMOĞLUNUN YAPACAĞI PROJELERİ ENGELLEMEK OLDU EMEKLİLERE NE VERDİLERKİ VERSELER EMEKLİLERE VERİRLERDİ VERECEKLERİNİ

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Trabzon61:

Bir Istanbullu olarak son 5 yil icerisinde hizmette buyuk bir gerileme gordum. Sayin Imamoglunun verdigi vaatlerin cogunu gerceklestirmedi bunu herkes biliyor bilmeyende arastirabilir. Bukar buyuk bir sehiri yonetmek cocuk isi degil ve cok ciddi planlama ve ciddi yatirimlar ister. Istanbul son 5yilda cok sey kaybetti Insallah hayirlisiyla Sayin Kurum secillir ve Istanbul yenide sahlanir.

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orhan yaldız:

Murat Kurum da bakanken verdiği vaatlerin hiçbirini gercekleştiremedi. Unutmamak lazim

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Gerçekçi Olalım:

çok doğru söylüyorsun... 20 yıl İstanbul'u yönetenler çok düzgün bir şehir yaptı İstanbul'u.... 22 yıldır Türkiye' yi yönetenler mükemmel bir Türkiye inşa etti. uzaya gitme hedefimizi gerçekleştirdiler.... YARINLARA DAİR KİMSENİN KAYGISI YOK....

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