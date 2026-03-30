CHP'li Emre: Özkan Yalım'ın üyeliğini askıya aldık

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Merkez Yönetim Kurulu olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, 2 hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, bunlar incelendikten sonra Özkan Yalım'ın da söyleyeceklerini dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi konusunda oy birliğiyle bir karar altına alınmıştır" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı. CHP'li Emre, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına ilişkin, "Bunun dünyaya yaşattığı sıkıntılar var ve ülkemizde buradan ciddi şekilde etkileneceğe benziyor. Biliyorsunuz savaş nedeniyle artan petrol, enerji, gübre fiyatları dünyanın her yerinde yaşama olumsuz etkiledi. Burada da tarımsal üretim açısından bakıldığında bitkisel üretimin en önemli iki temel girdisi olan gübre ve mazot fiyatlarındaki artış ülkemizi doğrudan etkileyecek. Burada savaşın etkisiyle bu iki kalemde fiyatlar her gün artmaya devam ediyor. Alınması gereken önemli tedbirler var. Çünkü bu haliyle çiftçiler üretim yapamaz hale gelir. Bugün yeni zamlarla birlikte mazotun litresi 75- 80 lira, gübrenin tonu da 35-40 bin liranın üzerine çıktığını görüyoruz. Bu haliyle çiftçinin bu temel girdi maliyetlerini alıp da kar edeceği bir yatırım sürdürmesi olanaksız görünüyor" diye konuştu.

'FAİZSİZ GÜBRE VE AKARYAKIT KREDİSİ SAĞLANMALI'

Bu sorunlara ilişkin ilave destekler alınması gerektiğini vurgulayan Emre, "Cumhuriyeti Halk Partisi olarak biz bu konuda ne öneriyoruz? Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz kapsamlı bir çalışma yaptı ve çiftçilerimize yönelik ilk etapta yapılması gerekenleri kamuoyuyla paylaştı. Buna göre çiftçilere ÇKS kayıtları üzerinden faizsiz gübre ve akaryakıt kredisi sağlanmalıdır. İkinci olarak kredi limitlerine bakılmaksızın finansmana erişim imkanı sağlanmalıdır. Üçüncüsü çiftçilerin geçmiş yıllarda yaşadığımız zorlukları da düşünerek ödeyecekleri kredi borçlarının faizleri silinmeli ve borç anaparası yeniden yapılandırılmalıdır. Böyle bir ortamda çiftçilere yönelik haciz işlemlerinin muhakkak durdurulması lazım. Hal çıkışlı ürünlerde de mazot nakliye desteği sağlanmalıdır. Bir başka başlık, özellikle sebze meyvedeki fiyatlardaki artışı düzenleyebilmek adına soğuk hava deposu ve taşıma için enerji desteği verilmelidir. Tedarik zincirinde lojistik soğuk zincir paketleme gibi gıda fiyatlarını etkileyen lojistik zincir ürünlerdeki sektörlere geçici vergi indirimleri yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

'ÖNEMLİ OLAN HİYERARŞİK İLİŞKİ'

Emre, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' iddialarıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınması ve oteldeki görüntülerinin servis edilmesine ilişkin, "Oradaki görüntüler elbette ki özeldir. Çeken açısından orada basına servis edilip de basının bunun üzerinden bir kampanya yapması kabul edilebilir bir iş değildir. Bununla birlikte tabii ilk aşama biz bütün hakkındaki suçlamaların bu açıdan da kendisinden de dinleyeceğiz. Ancak her ne kadar özel yaşam dense de her ne kadar işte ailesel bir yıllık bir boşanma süreci davalar açılmış vesaire dense de maalesef belediye başkanımızın hiyerarşik olarak yönetimi içerisinde bulunan bir kimseyle arada da böyle bir yaş farkı varken işte yaşı 21 diye lanse edilmişti ama 25-26 gibi diyor önemli değil. Bizim açımızdan önemli olan özellikle hiyerarşik ilişki belediye içerisinde bir çalışanın olması ve bununla ilgili bir özel yaşamda olsa bir ilişkide olsa biz bunu tasvip etmiyoruz. Bu durumdan ötürü Sayın Genel Başkanımız üzüntülerini ifade etmişti. Biz de Merkez Yönetim Kurulu olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, 2 hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini ve oradaki teknik olarak dosyada işte gizlilik oluyor ve sadece sorulanları görüyoruz ve onlar da henüz bizim önümüze gelmiş değil. Bütün bunların incelenmesini, bunlar incelendikten sonra da işte dediğim gibi sevk süreci tutuklama ya da tutuklamama yönünde hangi türlü karar çıkarsa bu konuda Özkan Yalım'ın da söyleyeceklerini dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi konusunda oy birliğiyle bir karar altına alınmıştır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı