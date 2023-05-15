CHP Sözcüsü: Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olarak ikinci tura kaldı, kazanmak için elimizden geleni yapacağız

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak "Sandıkların tamamına yakını sayılmış yurt dışından gelen sandıklardan sadece 300 civarında sandık henüz sayılmamıştır. Bunlar da sonucu değiştirmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda sonuçlanacağı artık kesinleşmiştir" diye konuştu. Öztrak, 15 gün boyunca hakkı, hukuku ve adaleti Türkiye'ye getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin parti genel merkez binasında açıklamalarda bulundu.

"KALAN YURT DIŞI SANDIKLARI SONUCU DEĞİŞTİRMEYECEKTİR"

Öztrak, dün yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenoyu alamadığına dikkati çekerek, "Şu an itibariyle, sandıkların tamamına yakını sayılmış yurt dışından gelen sandıklardan sadece 300 civarında sandık henüz sayılmamıştır. Bunlar da sonucu değiştirmeyecektir.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak.

"SEÇİMİN İKİNCİ TURA KALDIĞI KESİNLEŞMİŞTİR"

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda sonuçlanacağı artık kesinleşmiştir. Dün sandığa gidip oy veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması demokrasimiz adına sevindiricidir" değerlendirmesinde bulundu.

"KAZANAN DEMOKRASİ OLACAK, KAZANAN TÜRKİYE OLACAK"

28 Mart'ta yapılacak olan ikinci tur seçimleri için 15 gün boyunca hakkı, hukuku ve adaleti Türkiye'ye getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Öztrak, "Milletimizin iradesi her şeyin üstündedir. İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Millet İttifakı, ipi önde göğüsleyecek. Biz kazanacağız. Kazanan demokrasi olacak, kazanan Türkiye olacak" diye konuştu.