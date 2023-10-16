CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Disiplinin olmadığı hiçbir örgütünün ayakta kalamayacağını en iyi Özgür Özel'in bilmesi gerekir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, "Disiplinin olmadığı hiçbir örgütünün ayakta kalamayacağını en iyi Özgür Özel'in bilmesi gerekir" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına dair basın açıklamasında bulundu. Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Öztrak, Gazze'de insanlık dramı yaşandığını belirterek, "Gazze'deki hastanelerde, kuvözde yaşama tutunmaya çalışan yeni doğmuş çocukların, makineye bağlı hastaların canına kastederek, kimse haklılık iddiasında bulunamaz. Savaştan kaçan sivil konvoyu bombalayarak insanları öldürmek, savaş suçu olan fosfor bombalarını kullanmak, kendini korumakla açıklanamaz. Bunlar uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Buna sessiz kalanların da sorumluluğa ortak olduğunu, bir kere daha yüksek sesle tekrarlıyoruz. Bu meselede, Türkiye'nin öncelikle savaş başka ülkelere yayılmadan Ateşkesin sağlanması için ardından, İsrail ve Filistin meselesinin yan yana iki devlet şeklinde, tanınmış sınırlar içinde adil bir barışın sağlandığı ortamda kalıcı çözüme ulaşması için, elinden geleni yapmaya devam etmesi gerektiğinin altını çiziyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yabancı askerlerin topraklarımıza girmesine izin veren madde çıkmadıkça be tezkereye hayır demeye çağırıyoruz"

Öztrak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Irak-Suriye Tezkeresi'ne ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Milliyetçi olduğunu iddia eden tüm partileri ve vatan toprağını aziz bilen milletvekillerini, yabancı askerlerin topraklarımıza girmesine izin veren Söz konusu madde metinden çıkmadıkça, Bu tezkereye hayır demeye çağırıyoruz."

"Kapma, kaptırma, çalma ve çırpma CHP'de olmaz"

Bir gazetecinin İl kongreleri ardından Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olarak gösterilip gösterilmeyeceğine ilişkin soruya ise Öztrak, "CHP'de Genel Başkan Adayı'nı da Genel Başkanı da parti değil kurultay delegeleri belirler. Kapma, kaptırma, çalma ve çırpma CHP'de olmaz. Biz de demokratik kurallar çerçevesinde yarış olur. Kapma, çalma ve çırpma havuz medyasının desteklediği sarayda olur" ifadelerini kullandı.

"Disiplinin olmadığı hiçbir örgütünün ayakta kalamayacağını en iyi Özgür Özel'in bilmesi gerekir"

Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kim kongreden sonra parti aleyhine konuşursa onu partiden ayıracağım" ifadeleri ile Genel Başkan Adayı Özgür Özel'in "Kapı önüne koymayı değil, baba evinin kapısını vaadediyorum" ifadelerini de değerlendirerek, "Genel başkanımızın bahsettiği parti disiplinidir. Kurultay'dan sonra partide kaosa yol açabilecek açıklamalara izin verilmemesi hususunun partinin kurumsal yapısını korumaya dönük olduğu, partililerimiz tarafından anlaşılmıştır. Diğer taraftan bunu en iyi bilmesi gereken de bir dönem CHP'de Grup Başkanlığı görevini Genel Başkanımızla uyumlu bir şekilde yürüten Özel'dir. Disiplinin olmadığı hiçbir örgütünün ayakta kalamayacağını en iyi Özgür Özel'in bilmesi gerekir" açıklamasında bulundu. - ANKARA