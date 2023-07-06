CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas'taki Kamu Yatırımlarını TBMM Gündemine Taşıdı

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas'ta yapılan kamu yatırımlarının son üç yıldaki durumunu sorguladı ve daha fazla yatırımın gerekliliğine vurgu yaptı. Karasu, TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde Sivas'ta yapılan yatırım projelerini ve maliyetlerini sordu. Ayrıca, Sivas'ın diğer illerle karşılaştırıldığında neden 4. Teşvik Bölgesi'nde tutulduğunu ve SİDEMİR'in durumuyla ilgili bilgi istedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, seçim bölgesi olan Sivas'ta son üç yıldır yapılan kamu yatırımlarının neler olduğunu TBMM gündemine taşıdı. Karasu, "Sivas'ta iş dünyasının da önünün açılması, daha çok yatırımın gelmesi bir gereklilik değil, artık zorunluluktur. İktidar oy aldıktan sonra Sivas'a sürekli sırtını döndü. Artık buna son vermek gerekiyor" dedi.

Ulaş Karasu, Sivas ile ilgili soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu. Karasu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a "2020-2023 yılları arasında Sivas il ve ilçelerindeki tüm sulama ve tarım, ulaştırma, enerji, sağlık, adalet, çevre ve eğitim alanında yapılan yatırım projeleri nelerdir? Yapılan her bir yatırımın maliyeti nedir? Bu yatırımlar için ne kadar dış kredi kullanılmıştır" diye sordu.

Karasu önergesinde şunları kaydetti:

"İKTİDAR OY ALDIKTAN SONRA SİVAS'A SIRTINI DÖNDÜ"

"Sivas'ın ekonomik, sosyal ve stratejik potansiyeli ortada, ama buna rağmen halen teşvikte 4'üncü Bölge'de. Oysa çevresindeki iller ya 5'inci Teşvik Bölgesi'nde ya da cazibeli iller durumunda. Kentimizde ciddi anlamda işsizlik olduğunu, vatandaşlarımızın başka kentlere giderek iş aradıklarını, göç etmek zorunda kaldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla sadece yaşam bulacak kamu yatırımları yetmez, bütün bunların yeni projelerle de desteklenmesi lazım. Ekonomideki sorun ve sıkıntılar nedeniyle, şehrimizdeki iş dünyası da büyük zorluklar yaşıyor, bunları da biliyoruz. Tüm bunları aşmamız için, Sivas'ta iş dünyasının da önünün açılması, daha çok yatırımın gelmesi bir gereklilik değil, artık zorunluluktur. İktidar oy aldıktan sonra Sivas'a sürekli sırtını döndü. Artık buna son vermek gerekiyor."

Karasu, Yılmaz'a şu soruları yöneltti:

"2020-2023 yılları arasında önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle Sivas il ve ilçelerinde her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere Sulama ve Tarım, Ulaştırma ve Denizcilik, Enerji, Sağlık, Adalet, Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Eğitim alanlarında kaç adet yatırım projesi yapılmıştır? Bu alanlarda yapılan her bir yatırımın maliyeti nedir? Başlangıç tarihi ve bitirilmesi öngörülen tarihler nelerdir? Bu projelerin önergenin yanıtlandığı tarih itibarıyla gerçekleşme oranı nedir? Bu yatırımlar için ne kadar dış kredi kullanılmıştır? Tamamlanamayan ve halen atıl durumda bekleyen, bekletilen yatırımlar hangileridir? Bu yatırımlara belirtilen tarihler arasında ne kadar ödenek aktarılmıştır? İktidarınız döneminde kamu yatırım programına alınan, ancak daha sonra bu programdan çıkarılan kamu yatırımları var mıdır? Var ise bunların Sivas'ın ilçelerine göre dağılımı nelerdir? Sivas, kamu yatırımları ve kalkınma oranı bakımından Türkiye'deki diğer iller arasında kişi başına düşen kamu yatırımı sıralamasında kaçıncı sırada yer almaktadır? 2023 yılında bitirilmesi öngörülen proje ya da projeler nelerdir? Bu projeler yeni istihdam alanı yaratacak mıdır? Yaratacak ise kaç kişiye istihdam sağlaması öngörülmektedir? Sivas ile benzer özellikleri barındıran iller 5'inci Teşvik Bölge'si veya cazibe merkezi ilan edilirken, Sivas'ın tüm taleplere karşın ısrarla 4'üncü Teşvik Bölgesi'nde tutulmasının gerekçesi nedir? Sivas Demir Çelik Fabrikası'nın (SİDEMİR) tekrar tam kapasite çalışır hale getirilmesi gündeminizde midir? Bu konuda yapılan veya yapılacak olan çalışmalar nelerdir? Demirağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Ulaş ilçesine uydu kent kurulması gündemde midir?"