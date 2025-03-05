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CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu yerine Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini açıklayan Ankara Milletvekili Adnan Beker dün CHP'ye katılması tartışmaları da beraberinde getirdi. Parti rozetini taktıktan sonra bir gazeteci Beker'e "Bu kez CHP'ye ya da İmamoğlu'na oy verecek misiniz?" sorusunu yöneltti. Beker'in "Oy veririm" dememesi dikkat çekti.

2023 seçimlerinde altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediği açıklamasıyla hafızalara kazınan Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Beker grup toplantısına girişinde sorularla karşılandı. Beker'in katılımı parti içinde de tartışma yaratmıştı.

"YİNE OY VERİRİM" DİYEMEDİ

Olayın yankıları sürerken bir gazeteci Adnan Beker'e "Bu kez CHP'ye ya da İmamoğlu'na oy verecek misiniz?" sorusunu yöneltti. Bu soru karşısında bir süre duraksayan Beker, "Sonra söylesem olur mu?" karşılığını verdi.

CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker 'Oy veririm' diyemedi

"KABUL EDEBİLECEĞİM BİR ŞEY DEĞİL"

CHP'nin önde gelen isimlerinden Gökhan Günaydın, Adnan Beker'in CHP rozeti takmasıyla ilgili "Kemal Bey'i desteklemek için birlikte çalıştığınız partilerden biri olacaksın, oy vermeyeceksin üstelik oy vermediğini övünerek anlatacaksın. Bu benim kabul edebileceğim, affedebileceğim bir şey değil. Bu benim kişisel pozisyonum. Bunu söyleyeyim. Ama partim bir karar almış. MYK bir karar almış. Oralarda ne konuşuldu, tartışıldı bilmiyorum. Partinin kararına hepimiz uyarız. Ben kişisel olarak böyle bir mesafeyi kendi adıma siyasete, siyasetin etik kodlarına koymaya ömrümün sonuna kadar devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

kendi vekili oy vermiyor :) CHP acınacak halde !

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

muhalefet olduğu halde bu kadar nefret edilen bir ikinci parti yok !

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Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

imamoğluna şahsen bende oy vermem. zaten baykal gitti chp tamamen bitti. tek kurtuluşu mansur başkan. mansur başkan milliyetçi diye onu aday göstermeyecekler. ama mansur başkan yoksa oyda yok bunlara. ülke zaten hacıdan hocadan çrkeceği kadar çekti o imamınoğluna oy moy yok.

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Ekremidis ile Mansurov , bunlardan medet umacak kadar acizsiniz işte yazık…

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Haber YorumlarıSelim Demir:

ölseler şu vermez millet cehapeye

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

siyaset degil eşkiya dönyaya hükümdar olmaz gibi herkesin karşı tarafta adamı var

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Haber YorumlarıQuantum:

Yanlış yapılıyo. Mayıs seçiminde buda söylemleri, tutumuyla belli etti ne olduğunu. Ne bu ne muharrem ince parti kapısından içeri girmemeli

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Haber YorumlarıMevlüt:

chp yi pek sevmem. ama gazeteci üst üslüpla konuşmuş. karşısında vekil olduğunu unutmuş. vekil terslemeyip kibarca sonra söylesem olmaz mı diye cevap vermiş.

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Haber YorumlarıBilal Ulusoy:

CHP yönetiminin işi tıkırında hükümet olmak gibi c başkanlığını kazanmak gibi dertleri yok. Olsaydı Beker İ CHP ye almazlardı. Bunlardan ümit bekleyen medet umanların vay haline benim gibi

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