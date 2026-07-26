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CHP'de yeni grup yönetimine tebrik

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CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, TBMM Grup Başkanlığı görevine seçilen Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ile grup başkanvekilliği görevlerine seçilen İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Rahmi Aşkın Türeli’yi tebrik etti.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, TBMM Grup Başkanlığı görevine seçilen Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ile grup başkanvekilliği görevlerine seçilen İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Rahmi Aşkın Türeli'yi tebrik etti.

CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen milletvekilleri değerlendirme toplantısında, TBMM Grup Başkanlığı görevine seçilen Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Faik Öztrak ile grup başkanvekilliği görevlerine seçilen İzmir Milletvekillerimiz Sayın Sevda Erdan Kılıç ve Sayın Rahmi Aşkın Türeli'yi tebrik ediyorum. Partimizin iktidar yürüyüşünde ortak akıl ve dayanışmayla halkımızın umudunu büyütecek çalışmalara hep birlikte imza atacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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