Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu.

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI BELİRLİYOR

31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi siyasi partiler aday belirleme çalışmalarına hız verdi. Belediye başkan adaylarının büyük bir kısmını duyuran CHP'den dikkat çeken bir karar verdi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU, ETİMESGUT ADAYI OLDU

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı gösterme kararı aldı. CHP MYK'dan geçen karar Parti Meclisi'ne sunulacak. Parti Meclisi saat 19.00'da toplanacak.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

5 Ocak 1970'te doğdu. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi. Mezun olduğu yıl 1993'te Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda ise Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev yaptı. Hayat Var, Eve Giden Yol, Barda gibi ünlü filmlerde rol aldı. Halen Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki görevine devam eden Beşikçioğlu, Ayşe Kulin tarafından yazılan aynı adlı romanından uyarlanılan Vali dizisinde 2006 – 2008 yılları arasında Vali Recep Yazıcıoğlu'nu canlandırdı.

Bu rolü ile konuşulan ve beğenilen aktörü asıl büyük çapta üne kavuşturan dizi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi oldu. 2010'da, Emrah Serbes'in aynı isimli romanından esinlenerek hazırlanan dizide Beşikçioğlu, başrol karakter Behzat'ı canlandırdı. Sonrasında ise 46 Yok Olan, Kod adı Reaksiyon dizilerinde ve Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku isimli sinema filminde başrolde yer aldı. Halen tiyatro, televizyon ve sinema hayatına devam başarılı oyuncu ayrıca Elvin Beşikçioğlu ile evlidir. Bir kızı ve bir oğlu vardır.