CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu

İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. İl Başkanlığı için İmamoğlu'na desteği ile bilinen değişimcilerin adayı Özgür Çelik ile Kılıçdaroğlu'na destek veren Cemal Canpolat yarıştı. Seçimi Özgür Çelik kazandı.

CANPOLAT, İMAMOĞLU'NU SUÇLADI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi olaylı geçti. Kongrede konuşan Cemal Canpolat, "Belediye başkanı olduktan sonra CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. CHP'den istifa edip İYİ Parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir. Sağ siyasetle belediyecilik olmaz. AKP'nin devşirme kadrolarıyla belediyecilik yapamazsınız. İYİ Parti kadrolarıyla solcu belediyecilik yapamazsınız" demişti.

İMAMOĞLU: ÇOK ÇİRKİNLEŞTİLER , YALAN KONUŞTULAR

Adayların yaptığı konuşmaların ardından salondan dışarı çıkan Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik eleştirilerde bulunan Cemal Canpolat'a tepki gösterdi.

İmamoğlu, "Bu neydi ya! Ayıp ya, rezil olduk. Türkiye izliyor bizi." diyerek tepki gösterdi. Bina dışında aracına binmeden önce kendisine sevgi gösterisinde bulunan partililerle sohbet eden İmamoğlu, "Çok çirkinleştirdiler. Çok yalan konuştular, o yalanlarında boğulsunlar. Ama biz tertemiz yürüyeceğiz." dedi.

ÖZGÜR ÇELİK KAZANDI

Seçimde değişimcilerin adayı Özgür Çelik, Genel Merkez'in adayı Cemal Canpolat'a üstünlük sağladı. Böylelikle yeni CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna Özgür Çelik oturdu.

SALONDA "İMAMOĞLU" SLOGANLARI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından desteklenen Özgür Çelik'in seçimi kazanmasının ardından salonda sık sık, "Ekrem Başkan" sloganları atıldı.