CHP'nin TBMM Başkan Adayı Uğur Bayraktutan Oldu

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, partisinin TBMM Başkan adayının Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan olduğunu açıkladı.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, partisinin TBMM Başkan adayı için başvuru yaptıktan sonra Meclis'te basın mensuplarına açıklamada bulundu. Emir, CHP'nin TBMM başkan adayının Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan olduğunu belirterek, "Uğur Bayraktutan; demokratik kişiliğiyle, yapıcı tutumlarıyla, adaletiyle, tecrübesiyle sadece Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin değil, aynı zamanda tüm milletvekillerinin ve Meclis çalışanlarının takdirini, güvenini kazanmış bir arkadaşımız. Dolayısıyla olabilecek en üst seviyede destek bulacağını ve 3'üncü turda Meclis başkanlığına kazanmak üzere önemli bir şansı olduğunu düşünüyoruz ve umuyoruz ki en azından 3'üncü turda ilk 2 sıradaki aday kaldığında, diğer partilerin adayları anayasa gereği seçimden çekildiğinde, diğer partilerin milletvekilleri Sayın Uğur Bayraktutan'u desteklerler ve yeni Meclis başkanımız Uğur Bayraktutan olur. Yarın tüm grubu olan partileri ve diğer milletvekillerini bizzat kendisi ziyaret edecek ve destek isteyecek" dedi.

'BU BÜYÜK BİR ÇELİŞKİDİR'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Emri hak vaki olana kadar buradayız' açıklamasının sorulması üzerine, "Biliyorsunuz bu 2017'de anayasa değişikliğinden önce Sayın Cumhurbaşkanı en fazla 2 kez cumhurbaşkanı olacağını biliyordu. Ama bu anayasa değişikliği sırasında aslında kendisi için bir şey istemediğini, milleti için bir şey istediğini, daha güçlü bir hükümet olursa, daha istikrarlı bir yapı olursa Türkiye'nin daha hızlı büyüyeceğini ifade etmişlerdi. Ama 2017'den sonra gördük ki Türkiye maalesef bırakın sorunları çözmeyi çok daha ağır sorunlarla baş etmek zorunda kalıyor. ve bu sorunların en önemli sebebi de tek adam rejimi olarak karşımıza çıktı. Tek adam rejimi kurulduğunda anayasaya aykırı olarak, anayasa çiğnenerek dediler ki 'Sistem değişti, daha önceki cumhurbaşkanlıkları artık geçerli değil, yeni başlıyoruz'; peki. Ancak o koşullarda bile artık cumhurbaşkanı adayı olma şansı yok. Bir ihtimal var, o da Meclis'in kendisinin 360 milletvekilinin oyuyla erken seçim kararı alması. Ama kendileri aynı zamanda diyorlar ki seçim zamanında yapılacak. O halde kafaları çok karışık. Adayları kim? Adayları Recep Tayyip Erdoğan ise mutlaka bir erken seçim kararı gerekiyor; eğer anayasayı tekrar çiğnemeyeceklerse veya başka bir senaryonun peşinde değillerse. Cumhurbaşkanı daha geçen hafta 'Benim aday olmak diye bir derdim yok' demişti. Bu hafta da 'Emri hak vaki olana kadar buradayım' diyor. Bu büyük bir çelişkidir. Bu büyük bir kafa karışıklığıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni tek başına yöneten bir kişinin aslında zihninin bu kadar bulanık olmaması gerekir" dedi.