CHP'nin İstanbul kongresinin iptaline ilişkin AK Parti'den ilk açıklama

CHP'nin İstanbul kongresinin iptaline ilişkin konuşan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Alınan karar kayyum değil, ihtiyati tedbirdir" açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP'nin İstanbul kongresinin iptal edilerek Özgür Çelik'in yönetimiyle birlikte görevden alınmasına ilişkin konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik: şunları söyledi: "Nihayetinde mahkeme ile ilgili bir süreç. Orada sadece bazı yayınlarda kayyum atandı deniyor. İhtiyati tedbir kararı almış orada mahkeme. Daha önceki CHP il yönetimini tekrar atamış. Bu ihtiyati tedbir olarak gündeme gelmiş bir şey. Biz siyasi partilerin bu şekilde gündeme gelmesini istemeyiz. Ancak bir usulsüzlük varsa mahkemenin adım atması işleyen yargı sürecidir. Şu anda detay değerlendirme yapmamız doğru değil. Daha önceki il yönetimi ihtiyatı tedbir olarak konulmuş, kayyum olarak değil."

