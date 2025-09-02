CHP'nin İstanbul kongresinin iptaline ilişkin AK Parti'den ilk açıklama

CHP'nin İstanbul kongresinin iptaline ilişkin AK Parti'den ilk açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
CHP'nin İstanbul kongresinin iptaline ilişkin AK Parti'den ilk açıklama
Haber Videosu

MYK toplantısı sonrası konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul İl Kongresinin iptaline ilişkin açıklamalarda bulundu. "Konu MYK'da gündeme gelmedi. Yargı süreci devam ediyor. Alınan karar kayyum değil, ihtiyati tedbirdir" dedi.

CHP'nin İstanbul kongresinin iptaline ilişkin konuşan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Alınan karar kayyum değil, ihtiyati tedbirdir" açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP'nin İstanbul kongresinin iptal edilerek Özgür Çelik'in yönetimiyle birlikte görevden alınmasına ilişkin konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik: şunları söyledi: "Nihayetinde mahkeme ile ilgili bir süreç. Orada sadece bazı yayınlarda kayyum atandı deniyor. İhtiyati tedbir kararı almış orada mahkeme. Daha önceki CHP il yönetimini tekrar atamış. Bu ihtiyati tedbir olarak gündeme gelmiş bir şey. Biz siyasi partilerin bu şekilde gündeme gelmesini istemeyiz. Ancak bir usulsüzlük varsa mahkemenin adım atması işleyen yargı sürecidir. Şu anda detay değerlendirme yapmamız doğru değil. Daha önceki il yönetimi ihtiyatı tedbir olarak konulmuş, kayyum olarak değil."

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
Tilki ile köpek boğuştu, bir belde karantinaya alındı

Gerçek ölümüyle ortaya çıktı! Bir belde karantina altına alındı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Sie

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Sırada dedenin gelmesi var

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi: Kerem Aktürkoğlu

Daha gollerini atmaya başlamadan Fenerbahçe tarihine geçti
Dolandırıcıların yeni tuzağı: ATM'lerde sakın bu hatayı yapmayın

Dolandırıcıların yeni tuzağı: ATM'lerde sakın bu hatayı yapmayın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.