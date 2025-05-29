CHP Milletvekilleri Tütün ve Elektronik Sigara Kullanımına Dikkat Çekti

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve Ankara Milletvekili Aylin Yaman, tütün ürünleri ve elektronik sigara kullanımındaki artışa dikkati çekerek, bu sorunla mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Pala ile Yaman, Türk Toraks Derneği yetkilileriyle "Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tütün ve nikotin endüstrisinin maskesinin düşürülmesini, insan hayatının korunmasını şiddetle önerdiğini söyleyen Pala, tütün endüstrisinin son yıllarda kar maksimizasyonunun düşmesini engellemek için lezzet artırıcılar, çekici ambalajlar, pazarlama taktikleri ve elektronik sigara gibi çeşitli stratejilere başvurduğuna dikkati çekti.

DSÖ'nün tütün salgınına karşı bütün hükümetleri ortak bir eyleme davet ettiğini dile getiren Pala, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yılın temasında çok net görüldüğü gibi DSÖ, tütüne karşı mücadeleyi aslında 'tütün şirketlerine karşı mücadele' olarak tanımlamayı tercih ediyor ki çok yerinde bir tercih. Ancak Türkiye'de Sağlık Bakanlığının tütün şirketlerini hedefe koymadığını yalnızca tütün kullanan bireyleri hedefe koyarak onları tütünden uzaklaştırmak amacıyla bazı çalışmalar yapmaya çalıştığını görüyoruz. Oysa buradaki temel hedefin tütün şirketleri olduğu gerçeğinden asla uzaklaşmamamız gerekir."

CHP'li Pala, elektronik sigaranın klasik sigaralardan daha az zararlıymış gibi gösterilmeye çalışılmasını eleştirdi.

Bu ürünlerin hiçbirinin masum olmadığını belirten Pala, "Yapılmış çalışmalar, bunların da en az klasik sigara ve benzer tütün ürünleri kadar zararı olduğunu ortaya koyuyor. Bir kere, nikotinin bağımlık yapıcı etkisini hiç aklımızdan çıkarmayalım. Bazı elektronik sigara ürünlerinde, 'nikotin içermez' denildiği halde bunlarda da nikotinin varlığı kanıtlanmış durumda. Yani, bu ürünleri pazarlayanlar, göz göre göre yalan söylüyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 2011 yılına kadar tütüne karşı mücadelede önemli adımların atıldığına değinen Pala, 2011 yılından sonra ise ülkede "tütün salgını"nın ortaya çıkmasına zemin hazırlandığını savundu.

Pala, Türkiye'de sigara satışlarının arttığını ve bunun ciddiye alınması gerektiğini dile getirerek, "Endüstrinin Türkiye'de gençler, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere yeni hedef gruplar belirlediğini, sigara içme sıklığının giderek arttığını, satılan sigara adedinin çok ciddi bir şekilde arttığını burada söylemek zorundayız." diye konuştu.

"Elektronik sigara tüketimine özellikle dikkat çekmemiz gerekiyor"

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ise özellikle çocuklarda ve gençlerde tütün kullanımının artışı ve satışının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Dünyada 13-15 yaş arasındaki 37 milyon çocuğun tütün ürünü kullandığını kaydeden Yaman, "Üstelik ülkemizde satışı yasak olmasına rağmen son dönemde internet üzerinden hatta büfelerden bile alınabilen bu ürünler, çocuklar ve gençler arasında ciddi bağımlılık artışına neden olmakta." ifadesini kullandı.

Yaman, tütün ürünü kullanımının kadınlarda da arttığına değinerek, "15 yaş üstü neredeyse her 4 kadından birinin verilere göre tütün mamulü kullandığı ortaya çıkmakta." diye konuştu.

Tütün ürünleri kullanımının kronik hastalıklara ve kansere zemin hazırladığına dikkati çeken Yaman, "Bizim özellikle son dönemde gençler arasında zararı olmadığı düşünülen elektronik sigara tüketimine özellikle dikkat çekmemiz gerekiyor."dedi.

Yaman, Sağlık Bakanlığına bu konuyla ilgilenmesi çağrısında bulundu.