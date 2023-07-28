CHP Milletvekilleri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'i ziyaret etti

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Ziyarette milletvekillerine, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel de eşlik etti. Nazik ev sahipliği nedeniyle Büyükerşen'e teşekkür eden milletvekilleri Tahtasız ve Yavuzyılmaz, Eskişehir'de bulunmaktan çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Şehir ve ülke gündemiyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, çektirilen fotoğraf ile tamamlandı.