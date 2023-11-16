CHP Milletvekili Veli Ağbaba İsrail'e Tepki Gösterdi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde iktidarın İsrail'e karşı olan tutumunu eleştirdi. Ağbaba, "Tam 640 cuma geçmiş, bırakın Gazze'ye gitmeyi, nereye gitti? Netanyahu'ya gitti, Herzog geldi, kucaklaşıldı. Şimdi, 'Katil İsrail' deniyor. Diyor ki: 'Bence İsrail devleti katildir. Masum çocukları öldüren kim olursa olsun katildir' ama yapacak bir şey yok. Yaptığınız şey; kolayı yasaklamak, Starbucks'ın önünde oturma eylemlerinde bulunmak. Yiğitseniz, AK Parti'ye söylüyorum, yiğitseniz gelin, sıkıyorsa bu Kürecik füze üssünü kapatalım; kim yiğit, kim değil, bir görelim onu" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2024 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Komisyonda bugün Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülüyor. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba komisyonda söz alarak iktidarın İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalarda takındığı tutumu eleştirdi. Ağbaba şöyle konuştu:

"Bizim milletvekili olunca kucağımızda bulduğumuz, yıllarca mücadele ettiğimiz, benim kendi ilimde yani Malatya'daki Kürecik füze kalkanı. Biliyorsunuz, bu İsrail'i korumaya yönelik olarak kurulan bir kalkan. Bu füze kalkanına bir Malatya milletvekili olarak defalarca girmeye çalıştım, Milli Savunma Bakanlığı'na yazı yazdım, Dışişleri Bakanlığı'na yazı yazdım. Gelen cevaplardan birinde 'Bizim yetkimiz yok' dediler. Pentagon'a yazı yazdım girebilmek için. Hala o üsse girebilmiş değiliz.

"MECLİS'TE KOLAYI YASAKLAMAKLA, STARBUCKS ÖNÜNDE EYLEM YAPMAKLA İSRAİL'E TAVIR KONMUYOR"

Burada bu, tabii, aslında Kürecik füze üssü bir samimiyet göstergesi. Nerenin samimiyet göstergesi? İsrail'e karşı Filistin'in yanındaysak bir samimiyet göstergesi. Eğer Hükümet yiğitse… Meclis'te kolayı yasaklamakla, Meclis'te neskafeyi yasaklamakla ya da Starbucks'ın önünde eylem yapmakla İsrail'e tavır konulmuyor. Yine, tebrik ederim Sayın Başkan, değerli AK Parti milletvekilleri, yeni, yaratıcı eylemler ortaya koyuyorsunuz. İsrail de sizden çok korkuyor, İsrail'in paçaları tutuşmuş, acayip korkuyor. Starbucks'ın önünde kahve döküyorsunuz ya, sizleri kutluyoruz. Hele bu Meclis'te neskafe ile kolayı yasaklıyorsunuz ya; şimdi, İsrail'in, Netanyahu'nun dizleri titriyor sayenizde. Bu yaratıcı eylemlerinizden dolayı da teşekkür ediyorum, kutluyorum.

"YİĞİTSENİZ GELİN KÜRECİK FÜZE ÜSSÜNÜ KAPATALIM"

Biliyorsunuz, bu geçtiğimiz günlerde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde sonuç bildirgesine imza atıldı, yandaş basın bunu o kadar yağladı ki İsrail'e 'terörist' denildi sanki bir başarıymış gibi elde edildi. Ancak değerli arkadaşlar, bunu ben demiyorum, Filistin'i değil İsrail'i dost göstermelik bir karar var. 'Netanyahu'yu savaş suçlusu ilan edeceğiz' diyorlar. Peki, yaptırım ne? Altını imzaladığınız metinde bir şey varmı? Yok. 'Ey' denince bir şey değişmiyor. Filistinli çocuklar hala ölmeye devam ediyor, bombalar hala yağıyor, hala anneler babalar ağlamaya devam ediyor. Bizim tabii, 'Ey' deyip… Nereye gidecekti? Gazze'ye gidecekti. Bugün hesapladım tam 640 cuma geçmiş, bırakın Gazze'ye gitmeyi, nereye gitti? Netanyahu'ya gitti, Herzog geldi, kucaklaşıldı. Şimdi, 'Katil İsrail' deniyor. Diyor ki: 'Bence İsrail devleti katildir. Masum çocukları öldüren kim olursa olsun katildir' ama yapacak bir şey yok. Yaptığınız şey; kolayı yasaklamak, Starbucks'ın önünde oturma eylemlerinde bulunmak. Yiğitseniz, AK Parti'ye söylüyorum, yiğitseniz gelin, sıkıyorsa bu Kürecik füze üssünü kapatalım; kim yiğit, kim değil, bir görelim onu."