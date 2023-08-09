CHP Milletvekili Utku Çakırözer: AKP İki Yüzlülüğünü Bir Kez Daha Gösterdi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Oy kazanmak için 'sıfır emisyon' diyorlar, 'yenilenebilir enerji' diyorlar, 'artık kömür yok' diyorlar. Oyu aldıktan, seçildikten sonra da gelip 'kömür santralleri olacak, kömür olmazsa karanlıkta kalırsınız' diye milleti kandırıyorlar. Aynı AKP aynı şekilde bundan önce Alpu'da santral yapmak için ikna etmek için çalışırken muhtarlara tüy dökücü krem hediye etmişti. Şimdi aynı pervasızlıkla aynı iki yüzlülükle bu seferde getirip Meclis'te zeytinyağı dağıttılar. Zeytinyağınızda, kremlerinizde sizin olsun. Siz yeter ki bizim havamıza, toprağımıza, suyumuzu, ağacımıza, zeytinimize, zeytin ağacımıza dokunmayın" açıklamasını yaptı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, AKP'nin seçimden önce 'sıfır emisyon' diyerek kampanya yürüttüğünü; seçimden sonra ise kömür santrallerini övdüğünü söyledi. Çakırözer, bugün yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"AKP'NİN İKİ YÜZLÜLÜĞÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖRDÜK"

"Dün Meclis'te Akbelen Ormanları'nda yaşanan katliamla ilgili genel görüşme önerimiz sırasında AKP'nin iki yüzlülüğünü bir kez daha gördük. AKP adına konuşan Eskişehir Milletvekili ve enerji eski bakanı Fatih Dönmez bize uzun uzun kömürlü termik santrallerin yararını anlattı. 'Onlar olmazsa karanlıkta kalır Türkiye, günün 8 saati karanlık olur' diye bir de korkuttu milleti. Ama aynı Fatih Dönmez bundan 2 ay önce Eskişehir'de seçim kampanyası yaparken hem de bakanlık aracıyla, bakanlık imkanlarını kullanarak seçim kampanyası yaparken yenilenebilir enerjiyi övmüştü.

"SEÇİM BİTTİ, MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ, GELDİ MECLİS'E ŞİMDİ BİZE TERMİK SANTRALLERİ, KÖMÜRÜ ÖVÜYOR"

Bir milyon Eskişehirlinin hepsinin karşı olduğu Alpu'ya termik santral yapma projesi mahkeme tarafından durdurulmuştu. Fatih Dönmez'e gazeteciler sordu, 'Alpu'ya termik santral yapacak mısınız' diye. O da uzun uzun sıfır emisyonun önemini anlattı, 'sıfır emisyon ne kadar önemli, hedeflerimiz ne kadar önemli' dedi. Yenilenebilir enerji kaynaklarını övdü ve Eskişehir'e yenilenebilir enerji kaynaklarını getireceğini söyledi. Çünkü seçimde Eskişehirlilerden oy istiyordu. Seçim bitti, milletvekili seçildi, geldi Meclis'e şimdi bize termik santralleri, kömürü övüyor. 'O olmazsa karanlıkta kalırsınız' diyor. İşte AKP böyle kandırıyor milleti. İşte böyle iki yüzlülükle işte böyle çifte standartla milleti kandırıyorlar. Oy kazanmak için 'sıfır emisyon' diyorlar, 'yenilenebilir enerji' diyorlar, 'artık kömür yok' diyorlar.

"ZEYTİNYAĞINIZDA, KREMLERİNİZDE SİZİN OLSUN. SİZ YETER Kİ BİZİM HAVAMIZA, TOPRAĞIMIZA, SUYUMUZU, AĞACIMIZA DOKUNMAYIN"

Oyu aldıktan, seçildikten sonra da gelip 'kömür santralleri olacak, kömür olmazsa karanlıkta kalırsınız' diye milleti kandırıyorlar. Aynı AKP aynı şekilde bundan önce Alpu'da santral yapmak için ikna etmek için çalışırken muhtarlara tüy dökücü krem hediye etmişti. Türkiye Kömür İşletmeleri'nin ürettiği tüy dökücü kremleri Eskişehirli muhtarlara, Meclis'teki görüşmeler sırasında basın mensuplarına dağıtmıştı. Şimdi aynı pervasızlıkla aynı iki yüzlülükle bu seferde getirip Meclis'te zeytinyağı dağıttılar. Neymiş; kömür üretilen yerlere dikilen zeytin ağaçlarından üretilen zeytinyağıymış. Biz bu iki yüzlülüğü bu şirin görünme girişimlerini reddediyoruz. Zeytinyağınızda, kremlerinizde sizin olsun. Siz yeter ki bizim havamıza, toprağımıza, suyumuzu, ağacımıza, zeytinimize, zeytin ağacımıza dokunmayın. Bizim ormanımıza dokunmayın onların hepsi sizin olsun, Akbelen'e dokunmayın."