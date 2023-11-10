CHP Milletvekili Ulaş Karasu, Çevre Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm kanununu eleştirdi

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2024 bütçesi teklifi üzerindeki görüşmelerde; "Rezerv yapı alanları diyerek kentlerde rantı yüksek olan alanların, yurttaşın evine el koymanın yolunu açan, mülkiyet hakkını gasp edecek bir düzenleme getirdiniz. Bir açıklamanızda bütün aksaklıkları giderecek ne varsa hepsi kanun teklifinde mevcut demiştiniz. Hiç de öyle değil. Siz teklifinizi sonuç odaklı değil rant odaklı getiriyorsunuz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2024 Yılı Bütçe Teklifi üzerindeki görüşmeler sırasında konuşan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanunu eleştirdi.

"MÜLKİYET HAKKINI GASP EDEN BİR DÜZENLEME"

Afet endişesi yaşanan yerleşim yerlerinde yapı dönüşüm süreciyle ilgili mevzuatın hala tamamlanmadığını belirten Karasu, "Peki ne getirdiniz buna karşın? Rezerv yapı alanları diyerek kentlerde rantı yüksek olan alanların, yurttaşın evine el koymanın yolunu açan, mülkiyet hakkını gasp edecek bir düzenleme getirdiniz. Bir açıklamanızda bütün aksaklıkları giderecek ne varsa hepsi kanun teklifinde mevcut demiştiniz. Hiç de öyle değil, sayın bakanım. Siz teklifinizi sonuç odaklı değil rant odaklı getiriyorsunuz" dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ 17 YILDIR NİÇİN GERÇEKLEŞTİRMEDİNİZ?"

Karasu, "Derdiniz gerçekten deprem olsaydı dönüşüm olsaydı, bu kadar yıl beklemezdiniz. 5 yıldır bizim yönettiğimiz belediyelere laf atarken 6 milyon Türkiye'de dönüştürülmesi gereken konut varkens İstanbul'da 1 milyonun üzerinde konut varken 17 yıllık İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminizde bu kentsel dönüşümü niçin gerçekleştirmediniz?" diye sordu.

"BU HIZLA DEVAM EDERSE KONUTLARI 8 YILDA BİTİRME ŞANSINIZ YOK"

Bakan Özhaseki'nin sunumunda "depremden sonra 300 bin konutu 1 yılda bitirileceği" ifadeleri ile ilgili olarak da Karasu, "Şu anda 50 bin konutu dahi bitiremediniz. Yıl sonunda teslim edeceğinizi ifade ediyorsunuz. Şu anda hala 200 bin konutun ihalesini yaptığınızı ifade ediyorsunuz. Bu konutların ihaleleri ne zaman yapılacak bitim süresi ne zaman olacaktır? Önümüzde kış var, kış ayında insanlar hala çadırlarda konteynerlerde yaşamaya devam edecek. Bu hızla devam ederseniz bu konutları 8 yılda bitirme şansınız gözükmüyor" dedi.

İnşaat maliyetlerinin arttığına dikkat çeken Ulaş Karasu, "İstanbul'da birkaç yıl içinde 500-600 konutu nasıl yapacaksınız? Depremde yıkılan binaları nasıl yapmayı planlıyorsunuz?" diye sordu.