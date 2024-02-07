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CHP Milletvekili Safranbolu'daki Kardiyoloji Doktoru Eksikliğini Gündeme Taşıdı

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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Safranbolu Devlet Hastanesindeki kardiyoloji doktoru eksikliğini TBMM Genel Kurul gündemine taşıdı. Akay, ilçede yaşayan 60 binin üzerinde vatandaşın ve turistlerin bu eksiklik nedeniyle mağdur olduğunu belirtti ve Sağlık Bakanlığına kardiyoloji doktoru atanması çağrısında bulundu.

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Safranbolu Devlet Hastanesindeki kardiyoloji doktoru eksikliğini TBMM Genel Kurul gündemine taşıdı.

Yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan, 60 binin üzerinde vatandaşın yaşadığı ilçede kardiyoloji doktorunun olmamasının çok büyük bir eksiklik olduğunu vurgulayan Akay, "Safranbolu Devlet Hastanesinde aylardır kardiyoloji uzmanı bulunmamaktadır. Karabük'ün Safranbolu ilçesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır. Yerli ve yabancı turistlerin yılın üç yüz altmış beş günü ziyaret ettikleri bir turizm şehridir. 60 binin üzerinde vatandaş yaşamaktadır" dedi.

60 bin insanın yaşadığı ilçede kardiyoloji doktor eksikliğinin önemli bir sorun olduğunun altını çizerek, Safranbolu Devlet Hastanesine kardiyoloji doktorunun atanması için Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunan Akay, "Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunuyorum, Safranbolu Devlet Hastanesine acil olarak kardiyoloji doktorunun ataması yapılmalıdır" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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