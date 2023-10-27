CHP Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'de gazetecilik ayrımı yapılmasını eleştirdi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan görüşmeler sırasında, TBMM'nin tüm gazetelerle sözleşme yapması gerektiğini belirterek, Yeni Yaşam gazetesi ile ilgili herhangi bir sözleşme yapılmadığını ifade etti. Tanal, diğer gazetelerin Meclis'e gelip Genel Kurul'a gelmediğini ve gazetelerin tüm parti gruplarına dağıtılmadığını dile getirdi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM'nin 2024 bütçe teklifi üzerindeki görüşmeler sırasında; "Türkiye'de yayınlanmış olan tüm gazetelerle TBMM'nin sözleşme yapması gerekirken, Yeni Yaşam gazetesi ile ilgili herhangi bir sözleşme yapmamıştır. Diğer gazeteler geldiği halde Yeni Yaşam gazetesi gelmiyor. Meclis'e gelmeyen gazetelerden, gelip de Genel Kurul'a gelmeyen gazeteleri söylüyorum. Meclis'e gelip, Analiz gazetesi Genel Kurul'a gelmiyor. Diriliş Postası, Dünya, Evrensel gazetesi gelmiyor. Tüm gazetelerden en az 2 tane alınırken, Evrensel gazetesinden bir tane alınıyor. Karar, Korkusuz, Milli Ekonomi, Posta, Takvim, Türkgün, Yeniasır, YeniBirlik, Yeni Mesaj, AGOS gazeteleri gelmiyor. Neden bu gazetecilik ayrımı yapılıyor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, TBMM'nin 2022 Yılı Kesin Hesabı ve 2024 Yılı Bütçe Teklifi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'ye gelen gazetelerle ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a soru sorarak, "Türkiye'de yayınlanmış olan tüm gazetelerle TBMM'nin sözleşme yapması gerekirken, Yeni Yaşam gazetesi ile ilgili herhangi bir sözleşme yapmamıştır. Diğer gazeteler geldiği halde Yeni Yaşam gazetesi gelmiyor. Meclis'e gelmeyen gazetelerden, gelip de Genel Kurul'a gelmeyen gazeteleri söylüyorum. Meclis'e gelip, Analiz gazetesi Genel Kurul'a gelmiyor. Diriliş Postası, Dünya, Evrensel gazetesi gelmiyor. Tüm gazetelerden en az 2 tane alınırken, Evrensel gazetesinden bir tane alınıyor. Karar, Korkusuz, Milli Ekonomi, Posta, Takvim, Türkgün, Yeniasır, YeniBirlik, Yeni Mesaj, AGOS gazeteleri gelmiyor. Neden bu gazetecilik ayrımı yapılıyor" diye sordu.

Tanal, gazetelerin Meclis'teki tüm parti gruplarına da dağıtılmadığını belirtti ve "Saadet Partisi, EMEP gruplarına gitmiyor. Neden bu gruplar arasında ayrımcılık yapılıyor" dedi.

Tanal, ziyaretçi salonunda da tüm gazetelerin bulunmadığına dikkat çekerek, "Akşam, Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet, Sabah var. Türkiye, Yenişafak. Diğer gazetelerin hiçbiri. Ne Sözcü'sü, Karar'ı, ne Milli Gazete. Genel Kurul'a Milli Gazete de gelmiyor. Bu ayrıştırma niye yapılıyor. Basın bürosuna 2 gazete geliyor. Adı üstünde basın bürosuna, Hürriyet ve Sabah geliyor. Genel Sekreterlik bekleme salonu, Hürriyet, Posta, Sabah geliyor. Diğer gazetelerin hiçbir yok" diye konuştu.