CHP Millet İttifakı kayyum uygulamasına karşı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kayyum uygulamasına kesin bir biçimde karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Ayrıca ittifak partileri olarak da böyle bir sorumluluğumuzu da ortak politikalar metninden de geçirmiş durumdayız" dedi.

CHP'li İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Ankara Milletvekili Levent Gök ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Millet İttifakı'nın temsilcileri ile kentteki özel bir tesiste basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Tanrıkulu, 6 siyasi partiyi bağlayan ortak politikalar metninde kayyum uygulamasının olmadığını ifade ederek, "28 Mayıs'ta bu düzeni değiştirmek istiyoruz. Ayrıca 6 siyasi partiyi bağlayan ortak politikalar metni var. Bu ortak politikalar metninde de sonuçta kayyum uygulamasına son verileceği yazılıdır. Ayrıca dün kamuoyuna açıklanan protokolde de çok açık bir biçimde, kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmadan hiçbir seçilmişin görevden alınmayacağına dair bir düzenleme var. Dolayısıyla bunlara bakmak lazım" dedi.

"Anayasa 127'de kayyum yoktur. Kayyum bir OHAL'de öngörülen düzenlemedir. O sonradan yasalaştı. Ama Anayasaya aykırıdır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası yürürlüktedir. Bu Anayasa yürürlükte olduğu sürece kayyum uygulaması Anayasaya aykırı olur. Burada zaten o belgede kayyum sözü geçmemektedir. Önemli olan mahkeme kararıdır. Ama Anayasaya göre de mahkeme kararıyla alınsa bile meclis üyelerinden biri seçilir. Dolayısıyla Anayasaya aykırı uygulama söz konusu olamaz. Önemli olan değerli arkadaşlarımın da belirttiği gibi yaşamsal bir eşiktir. O eşiği aşabilirsek bunları tarihe gömmek ortak irademizle gerçekleşecektir."