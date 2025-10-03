Haberler.com'daki çıkışından sonra Babacan'a Özel'den telefon: Erdoğan'la görüntünüzü yadırgamadım

Meclis'in yeni yasama yılı için yapılan resepsiyon, devletin zirvesini bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi parti liderleri ile yaptığı sürpriz görüşme resepsiyona damga vurdu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen isimler arasında yer aldı. Babacan'ın Erdoğan ile verdiği fotoğraf kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

BABACAN, O FOTOĞRAF KARESİYLE İLGİLİ HABERLER.COM YAYININDA KONUŞTU

Haberler.com canlı yayınında o fotoğrafa ilişkin konuşan Ali Babacan, bir görüşme olmadığını,Cumhurbaşkanı Erdoğan ile el sıkışıp nasıl olduğunu sorduğunu, onun dışında bir konuşmanın geçmediğini söyledi. Babacan'ın açıklamaları Ankara'nın gündeminde yankı bulurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir hareket geldi.

ÖZEL'DEN BABACAN'A TELEFON GELDİ

Babacan'ı telefonla arayan Özel, o fotoğrafa gelen haksız eleştirilerden kendisinin de rahatsız olduğunu söylediği öğrenildi. Gazeteci Hilal Köylü konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Özgür Özel, Babacan'ı telefonla aradı. Erdoğan'la fotoğrafın doğal olduğunu söyledi: Sosyal medyadaki linci tasvip etmiyorum. Erdoğan'la görüntünüzü yadırgamadım. Fotoğraf gayet doğal. Mecliste bu tür anlık ziyaretlerin nasıl geliştiğini bilirim. Ben de mecliste çalıştım"

BABACAN: O FOTOĞRAFTAN BAŞKA BİR ŞEY DE YOK

Haberler.com stüdyosundaki canlı yayında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, konuyla ilgili şunları söyledi: "Aslında görüşme yok. O fotoğraftan başka bir şey de yok. Ama ben süreci anlatayım çok kısa bir şekilde. 1 Ekim'de her yıl akşam saatlerinde bir açılış resepsiyonu düzenlenir. Dolayısıyla biz de Meclis'te temsil eden bir siyasi parti olarak milletvekillerimizle beraber açılış resepsiyonuna katıldık. Açılış resepsiyonundan sonra, büyük salonun yanında bulunan küçük salonda Sayın Erdoğan, Sayın Kurtulmuş ve iktidar cenahından insanlar; sayın Bahçeli, eski Meclis başkanları bir araya gelmişler. Bizim ondan haberimiz yok, biz resepsiyon alanındayız. Hatta dikkat ederseniz ilk önce sadece iktidar cenahının olduğu bir fotoğraf var. Yani muhalefetten kimse yok. Arkasından bizlere bir davet geldi. Dediler ki 'Meclis Başkanımız sizleri bekliyor'. O anda resepsiyonda olan bütün genel başkanlara o davet gelmiş" ifadelerini kullandı.

"DAVETTEN HABERİMİZ YOKTU"

Babacan, "Böyle bir şey bekliyor muydunuz yoksa sizin için sürpriz mi oldu?" sorusuna ise şöyle karşılık verdi:

"Dönem dönem bu tür şeyler oldu. Mesela 23 Nisan resepsiyonunda da... Hatırlarsanız, 31 Mart seçimlerinden hemen sonraydı. Yani CHP'nin yerel seçimlerde başarı elde ettiği bir tarihtir 31 Mart 2024. O seçimlerden sonraki ilk 23 Nisan resepsiyonunda da Özgün Özel'i davet ettiler. Cumhurbaşkanı o tahta benzer altın varaklı koltukta oturuyordu. Sayın Özel'in böyle kenarda, Meclis Başkanı'nın oturduğu sırada bir yere oturmasını istemişlerdi. Dolayısıyla daha önce bu tür şeyler olmuştu. Mesela o dönemde bizi davet etmediler. Ama niye etmediler, Özgür Özel'i niye davet ettiler bilmiyorum. Hatta o dönemde o Özgür Bey'in fotoğraflarını da bazıları eleştiri konusu yapmıştı. 'Seçimi kazandın ama niye Cumhurbaşkanı'nın karşısında öyle önemsiz bir yerde oturuyorsun' diye. Dolayısıyla o davet bize gelir miydi gelmez miydi haberimiz yoktu.

"KURTULMUŞ HEPİMİZE TEŞEKKÜR ETTİ"

Ben en son içeriye girdim. Daha sonra baktım bir telaş oturma düzenini falan değiştirdiler. Derken bir sandalye gösterdiler, oraya oturduk. Selamlaştık oradakilerle tabii. Sayın Kurtulmuş ayağa kalktı ve bütün genel başkanlara Meclis'te devam eden komisyon çalışmalarıyla ilgili teşekkür etti. Çünkü biz de Deva Partisi olarak, aynı zamanda Yeni Yol grubu olarak Meclis'te komisyon çalışmalarına ilk günden bu yana katılıyoruz, destek veriyoruz. Kurtulmuş 2-3 dakikalık bir konuşma yaptı. Ben bu daveti, Meclis'te devam eden komisyon çalışmalarıyla ilgili bizlere teşekkür etmek diye okudum. Arkasından bir-iki kişi daha söz aldı. Ve daha sonra da oradan ayrıldık. Topu topu orada oturmamız 15 dakika falandır."

"TOKALAŞTIM 'NASILSINIZ' DEDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında bir diyalog yaşanmadığını belirten Ali Babacan, "Sayın Erdoğan dahil orada oturanlarla şöyle bir el sıkıştım, tokalaştım ve 'Nasılsınız' dedim. O kadar. Onun haricinde başka kimseyle herhangi bir diyalog olmadı. Zaten gündem tamamen o komisyonun çalışmalarıydı. Başka bir şey değildi" dedi.