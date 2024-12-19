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CHP lideri Özel'den ilginç "Ahmet Özer" çıkışı: DEM'e kendini beğendiremeyince bize gelmiş

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör soruşturması kapsamında tutuklanıp Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret etti. Özer'le ilgili ilginç ifadeler kullanan Özel, "Baktı DEM'de aday olamıyor. DEM'e kendini beğendiremeyince gelmiş CHP'den aday olmuş birisi." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giyen Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay ile hükümlü avukat Selçuk Kozağaçlı'yı cezaevinde ziyaret etti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AHMET ÖZER'E ZİYARET

Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaklaşık 3,5 saat süren ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 51 gündür tutuklu bulunan Ahmet Özer'in CHP'nin 11 yıldır üyesi olduğunu söyledi. Özer için henüz iddianame hazırlanmadığını belirten Özel, "İddianame yazması beklenen, kendisine İngilizce takma isimlerle 'hızlı savcı' denilen ve 200 kişilik davaya dört günde iddianame yazmakla övünen bir savcı, bir kişilik davaya 50 gündür iddianame yazamadı. Yazamadı çünkü olmayan şeyi yazmasını istiyorlar." dedi.

Ahmet Özer'in 1 Ocak 2012'den tutuklandığı süreye kadar olan telefon görüşmelerinin ve HTS kayıtlarının savcılık tarafından incelendiğini anlatan Özel, "İçlerinde geçmişte suç işlemiş, herhangi bir örgütle irtibatlı olabilecek 12 kişiyi seçmişler ve o 12 kişiden suç icat etmeye çalışıyorlar." ifadesini kullandı. Söz konusu 12 kişi ile yapılan görüşmelerin içeriğinin suç oluşturmadığını savunan Özel, Ahmet Özer'in DEM Parti ile ilişkisinin bulunduğunu ancak meşru siyaset zemininden hiç sapmadığını dile getirdi.

"DEM'E KENDİNİ BEĞENDİREMEYİNCE CHP'DEN ADAY OLMUŞ"

Özel, Ahmet Özer'in CHP üyeliğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Özel şunları söyledi: "Ahmet Özer DEHAP'ta yöneticiyken milletvekilliğine destek istemiş.12 yıl önce milletvekili adayı olsam mı diye düşünmüş. Bakmış ışık alamamış CHP'ye başvurmuş. CHP'den de olamamış. Ama 12 yıldır da CHP üyesi. Ahmet Özer böyle. DEM Parti'yle ilişkisi olan ama meşru siyaset zemininden hiç sapmamış. Baktı DEM'de aday olamıyor. Tırnak içinde söylüyorum. DEM'e kendini beğendiremeyince gelmiş CHP'den aday olmuş birisi."

CHP lideri Özel'den ilginç
Kaynak: Haberler.com / Politika
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