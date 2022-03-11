Kılıçdaroğlu'ndan yeni seçim vaadi! Siverek ilçesini il yapma sözü verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu'ndan yeni seçim vaadi! Siverek ilçesini il yapma sözü verdi

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki vatandaşlara il olma sözü vererek "Sivereklilerin il olma talepleri var, bir tarafa not edin, hafızanızda bunu tutun ve bu tarihi de not edin, Kılıçdaroğlu söz verdi deyin, İktidar olduğunda Siverek il olacaktır." dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu, çiftçiye elektriği bedava yapacağı vaadini de yineledi.

ŞANLIURFA (İHA) - Bir dizi parti çalışmaları ve partiye katılım için Diyarbakır'dan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu, Sivereklilere, il olma sözü verdi.

Özel bir düğün salonunda düzenlenen partiye katılım programına katılan Kılıçdaroğlu, Sivereklilerin taleplerini çok iyi bildiğini ve bu talebi iktidar olduğunda yerine getireceği sözü verdi. Kılıçdaroğlu, "Sizin taleplerinizi çok iyi biliyorum, önce il başkanın bana söyledi. Sivereklilerin il olma talepleri var diye, bir tarafa not edin, hafızanızda bunu tutun ve bu tarihide not edin, Kılıçdaroğlu söz verdi deyin, İktidar olduğunda Siverek il olacaktır. Bir daha söylüyorum, tarihi unutmayın bir tarafa yazın, söz Kılıçdaroğlu sözüdür, söz vermiş mi mutlaka yerine getirir ve bu sözü de verdim" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni seçim vaadi! Siverek ilçesini il yapma söz verdi

9 Aralık'ta yaptığı Şanlıurfa ziyaretindeki konuşmasında çiftçiye verdiği bedava elektrik sözünü de elektrik sözünü tekrarlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Daha önce Şanlıurfa'ya gittiğim zaman çiftçi en çok elektrikten şikayet ediyordu, dünyanın parasını istiyorlar diyorlar. Söz verdim, Şanlıurfalı kardeşlerime söz verdim, dedim ki, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni seçim vaadi! Siverek ilçesini il yapma söz verdi

6 parti birleşerek eleştirilere rağmen ortak görüş açıkladıklarını hatırlatan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "6 parti bir araya geldik, birleşemezler, bir araya gelemezler dediler ama bir araya geldik. Ortak görüş belirtemezler diyorlardı, ortak görüş belirttik. Şimdi diyorlar ki bir araya geldiler ama bunlar Türkiye'yi yönetemezler. Vallahide billahi de bu haramzadelerden çok daha iyi Türkiye'yi yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaları sonunda partiye katılanlara rozetleri takan Kılıçdaroğlu, ilçeden ayrıldı.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni seçim vaadi! Siverek ilçesini il yapma söz verdi

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa, Söz, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Hsn:

90lı yıllara geri döndük o zamanda siyasiler her gittikleri yeri il yapma sözü verirlerdi,yakında herkese bir ev bir araba derse şaşırmam

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title