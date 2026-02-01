Haberler

CHP Sözcüsü Emre, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Sözcüsü Emre, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde olası depremlere karşı özel hazırlıkların şart olduğunu vurguladı. Emre, hükümeti deprem sonrası ihmaller konusunda eleştirerek, güvence sağlayan modellerin inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, İstanbul'da ve Marmara Bölgesi'nde olası bir depreme karşı özel hazırlık yapılmasının şart olduğunu belirterek, "Asıl milli güvenlik meselesi budur. Burada bir işbirliği ve yasal güvence lazım. Vatandaşı borçlandıran değil, güvence sağlayan modellerin inşa edilmesi lazım." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Emre, Özel'in, hafta boyunca 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illere ziyaretlerde bulunacağını aktardı.

Emre, depremin üzerinden geçen zamana rağmen yaraların hala açık olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Biz, enkazın altından yükselen o sesi susturmayacağız. Bu ülkede gerçekleşen afetlerden sonra ihmallerin örtülmesine izin vermeyeceğiz. 'Yaptık' denilerek yapılmayanların üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zeynel Emre, vergiler, denetim, imar afları, kaynak kullanımı ve yargılamalar üzerinden hükümeti eleştirdi.

Doğal afetlere karşı bilimin dinlenmesi gerektiğini vurgulayan Emre, şunları kaydetti:

"İstanbul ve Marmara için özel bir hazırlık yapılması şarttır, asıl milli güvenlik meselesi budur. Burada bir işbirliği ve yasal güvence lazım. Vatandaşı borçlandıran değil, güvence sağlayan modellerin inşa edilmesi lazım. 6 Şubat bize bir kez daha şunu gösterdi, liyakatsiz kadrolar, bilimi dışlayan zihniyet ve rant hırsı öldürür. Deprem bir doğa olayıdır ama binaların mezara dönüşmesi siyasi bir tercihtir. Biz bu tercihi değiştirmeye kararlıyız. Kaybettiklerimize sözümüz var. Bu enkazı hep birlikte kaldıracağız. Hesabı soracağız ve Türkiye'yi bir daha aynı acıları yaşamayacağı dirençli, güvenli bir geleceğe taşıyacağız."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı

İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler

Epstein dosyasından Putin de çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı zorlu derbide devirdi

Derbide kazanan 5 sayı farkla belli oldu
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama

Serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Fenerbahçe, Galatasaray'ı zorlu derbide devirdi

Derbide kazanan 5 sayı farkla belli oldu
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Ciro Immobile yeni takımına imzayı attı

Yeni takımına imzayı attı