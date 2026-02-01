CHP Sözcüsü Emre, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, İstanbul'da ve Marmara Bölgesi'nde olası bir depreme karşı özel hazırlık yapılmasının şart olduğunu belirterek, "Asıl milli güvenlik meselesi budur. Burada bir işbirliği ve yasal güvence lazım. Vatandaşı borçlandıran değil, güvence sağlayan modellerin inşa edilmesi lazım." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Emre, Özel'in, hafta boyunca 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illere ziyaretlerde bulunacağını aktardı.

Emre, depremin üzerinden geçen zamana rağmen yaraların hala açık olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Biz, enkazın altından yükselen o sesi susturmayacağız. Bu ülkede gerçekleşen afetlerden sonra ihmallerin örtülmesine izin vermeyeceğiz. 'Yaptık' denilerek yapılmayanların üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zeynel Emre, vergiler, denetim, imar afları, kaynak kullanımı ve yargılamalar üzerinden hükümeti eleştirdi.

Doğal afetlere karşı bilimin dinlenmesi gerektiğini vurgulayan Emre, şunları kaydetti:

"İstanbul ve Marmara için özel bir hazırlık yapılması şarttır, asıl milli güvenlik meselesi budur. Burada bir işbirliği ve yasal güvence lazım. Vatandaşı borçlandıran değil, güvence sağlayan modellerin inşa edilmesi lazım. 6 Şubat bize bir kez daha şunu gösterdi, liyakatsiz kadrolar, bilimi dışlayan zihniyet ve rant hırsı öldürür. Deprem bir doğa olayıdır ama binaların mezara dönüşmesi siyasi bir tercihtir. Biz bu tercihi değiştirmeye kararlıyız. Kaybettiklerimize sözümüz var. Bu enkazı hep birlikte kaldıracağız. Hesabı soracağız ve Türkiye'yi bir daha aynı acıları yaşamayacağı dirençli, güvenli bir geleceğe taşıyacağız."