CHP'li vekilin sözlerine MHP'den sert tepki: "Dokunulmazlığının kaldırılması için elimizden geleni yapacağız"

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerine ilişkin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açıldığında o milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması hususunda...

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerine ilişkin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açıldığında o milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması hususunda bizler de elimizden geleni yaparız ve yüce Türk adaletinin önüne çıkar, bunun hesabını verir" dedi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun katıldığı bir televizyon programında "15 Temmuz'u yapan, 15 köylüyü helikopterden atan, köyleri yakıp bombalayan bu TSK değil mi?" ifadelerine sert tepki gösterdi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresinde konuşan Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açıldığında CHP'li Tanrıkulu'nun milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

"TSK'yı büyük bir töhmet altında bırakıyor"

CHP'li Tanrıkulu'nun HPD ağzıyla konuştuğunu ifade eden Öztürk, "Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi 6 tane ilkeden oluşuyor. Bu 6 ana ilkenin bir tanesi 'Milliyetçilik.' Hani o 6 ok vardır ya o en uzun ok milliyetçiliğin tanımı. Ama bütün bunlara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili çıkıyor, Sezgin Tanrıkulu aynen HDP ağzıyla konuşuyor. 'Türk askerinin 15 tane vatandaşı helikopterden attığını' konuşuyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) büyük bir töhmet altında bırakıyor" diye konuştu.

"Türk adaletinin önüne çıkar ve bunun hesabını verir"

MHP'li Öztürk, "Kendisini buradan yuhluyorum, yuh olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açıldığında da o milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması hususunda bizler de elimizden geleni yaparız ve yüce Türk adaletinin önüne çıkar ve bunun hesabını verir. Türk askeri şerefli ve namusludur. Türk polisi şerefli ve namusludur. Türk askeri ve Türk polisi de vatanın varlığı, birliği, dirliği ve güvenliği için canları pahasına, kanları pahasına, mücadele verilen kurumlardır kuruluşlardır. Hiç kimse ama hiç kimse onlara söz söyleyemez" şeklinde konuştu.

"Cumhur ittifakı Allah yolunda bir ittifaktır"

Cumhur İttifakı'nın Türk Devleti'nin ve milletinin hem bölgede hem de dünyada lider ülke olmasının önündeki engelleri aşacak bir ittifak olduğunu savunan Öztürk, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı Türk ve Türkiye yüz yılının inşa edecek kadrolardan teşekkür eden bir ittifaktır. Cumhur İttifakı Türk devletinin ve Türk milletinin hem bölgede hem de bütün dünyada, lider ülke Türkiye olmasının önündeki engelleri aşacak bir ittifaktır. Cumhur İttifakı hak yolunda bir ittifaktır. Cumhur İttifakı vatan yolunda bir ittifaktır. Cumhur İttifakı Allah yolunda bir ittifaktır. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet varlığı ve sarsılmaz bütünlüğü noktasında kurulan bir ittifaktır."

"CHP böyle bölük pörçük olmuş durumda"

Altılı masadan oluşan ittifakın tamamen dağıldığını belirten Öztürk, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni ittifakın içerisindeki partilerden suçlamayan kalmadı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde de bir sızlanma var. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bölük pörçük olmuş durumda. İttifakta tamamen dağılmış durumda. Bunların ittifakı bu kadar. Hani bir hikaye vardır ya 'Yalancının mumu yatsıya kadar yanar' diye. Bunların mumu da 29 Mayıs'a kadar yandı, sonra da tamamen söndü ve bitti" değerlendirmesini yaptı.

İl Başkanı Murat Abalı da, son zamanlarda Türkiye'nin içerisinde ve dışarısında büyük oyunlar olduğunu söyledi.

"Yılmayacağız, korkmayacağız"

Türk milletinin zincirleri aşmış ve bentlerde sığmamış bir millet olduğunu kaydeden Abalı, "Kıbrıs'ta olanları görüyorsunuz. Birleşmiş Milletlerin (BM) askerleri, sanki bir Yunan askeri gibi Rum askeri gibi önümüze barikatlar koymaya çalışıyorlar ama başaramazlar. Türk milleti, zincirleri aşmış bentlerde sığmamış bir millettir. Biz bunları çok gördük. Ezelden ebede de göreceğiz ama yılmayacağız, korkmayacağız. Birileri çıkmış Ermenistan üzerinden Azerbaycanlı kardeşlerimizi kaşıyor. 'Zengezur Koridorunu öyle ya da böyle açacağız. Ayasofya'yı açtığımız gibi o koridoru da açacağız. Oradan Türk dünyasına 'Merhaba' diyeceğiz, kardeşlerimizle kucaklaşacağız. Bunu başaramazsınız, engelleyemezsiniz" dedi.

"Metehan'dan beri biz vardık"

Türkiye yüzyılının, Türk dünyasının birliğini ve kardeşliğini ifade ettiğini anlatan Abalı, "Türkiye'nin yüzyılı, yüzyılın Türkiye'si neyi ifade ediyor? Türk dünyasının birliğini ve kardeşliğini ifade ediyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türkler geliyor, Türkler! Kardeşleriyle beraber geliyor. Avrupa Birliği (AB) buradan size de sesleniyorum; ha varsınız ha yoksunuz. Metehan'dan beri biz vardık. Dünya battığında da biz olacağız. Siz kimsiniz ki bizim karşımızda duracaksınız" açıklamasını yaptı.

Tek liste halinde yapılan kongrede mevcut İl Başkanı Murat Abalı, yeniden seçildi.

Kongreye, MHP'li ilçe ve belde belediye başkanları, teşkilat mensupları, siyasi parti temsilcileri ile partililer katıldı. - KIRIKKALE