CHP'li vekilden Murat Kurum'a tebrik: Bu bir başarı hikayesi, sizi kutluyorum

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı. Görüşmelerde söz alan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, deprem bölgesindeki inşa ve ihya çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erol, 2020 Elazığ Depremi sürecini en başından itibaren takip eden bir milletvekili olarak Bakan Mehmet Özhaseki ve bakanlık bürokrasisine teşekkür etti. Depremde uygulanan planlamaların, zaman içerisinde haklılığını ortaya koyduğunu söyledi.

"İTİRAZ ETMİŞTİK AMA HAKLI OLMADIĞIMIZI GÖRDÜK"

Gürsel Erol, Elazığ'da 2020 depremi sonrası rezerv alanlarının şehir dışına taşınması ve TOKİ konutlarının yeni yerleşim bölgelerine yapılmasına ilk etapta itiraz ettiklerini hatırlatarak "O dönemde 'Şehrin dışına konut yapılmaz, kültür bozulur' diye eleştirmiştik. Ancak 2023 depreminde gördük ki nüfus yoğunluğunu dağıtmak, riskleri ciddi şekilde azaltıyor. Bu kararın ne kadar doğru olduğunu yaşayarak anladık" ifadelerini kullandı. Erol, Malatya ve diğer deprem bölgelerinde de benzer sonuçların görüldüğünü belirtti.

"BU SÜRECİ YÖNETMEK KOLAY DEĞİL"

Konuşmasının devamında deprem anlarının sadece bir arama-kurtarma faaliyeti değil, aynı anda bir kaos, kriz, acı ve panik yönetimi olduğunu vurgulayan Erol "On binlerce can kaybı, yüz binlerce enkaz… Aynı anda umutsuzluk yaşanıyor. Bu süreçleri planlamak kolay değil. Biz bunu yaşamış bir iliz" dedi. Erol, doğru bulduğu her uygulamayı açıkça söyleyeceğini, eksiklikleri ise aynı açıklıkla eleştireceğini belirtti.

"BİR BAŞARI HİKAYESİ OLARAK GÖRÜYORUM"

Milletvekili Erol, deprem konutlarının hızlı bir şekilde tamamlanmasını bakanlık açısından önemli bir başarı olarak gördüğünü ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı: "Benim kimseden çekineceğim hiçbir şey yok. Doğru gördüğüm her şeyi söylerim. Sizi ve bakanlık bürokrasisini kutluyorum. Deprem konutlarının bu kadar kısa sürede, bu kadar büyük miktarda yapılmasını bir başarı hikâyesi olarak görüyorum."