CHP'li vekilden Murat Kurum'a tebrik: Bu bir başarı hikayesi, sizi kutluyorum

CHP'li vekilden Murat Kurum'a tebrik: Bu bir başarı hikayesi, sizi kutluyorum
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Murat Kurum'u yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı övdü ve "Deprem konutlarının bu kadar kısa sürede bu kadar büyük miktarda yapılmış olmasını bir başarı hikayesi olarak görüyorum" dedi.

  • CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde deprem bölgelerindeki inşa ve ihya çalışmalarını değerlendirdi.
  • Gürsel Erol, 2020 Elazığ Depremi sonrası rezerv alanlarının şehir dışına taşınması ve TOKİ konutlarının yeni yerleşim bölgelerine yapılmasına başlangıçta itiraz ettiklerini, ancak bu kararın nüfus yoğunluğunu dağıtarak riskleri azalttığını belirtti.
  • Gürsel Erol, deprem konutlarının hızlı ve büyük miktarda tamamlanmasını bir başarı hikayesi olarak nitelendirerek bakanlık bürokrasisini kutladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı. Görüşmelerde söz alan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, deprem bölgesindeki inşa ve ihya çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erol, 2020 Elazığ Depremi sürecini en başından itibaren takip eden bir milletvekili olarak Bakan Mehmet Özhaseki ve bakanlık bürokrasisine teşekkür etti. Depremde uygulanan planlamaların, zaman içerisinde haklılığını ortaya koyduğunu söyledi.

"İTİRAZ ETMİŞTİK AMA HAKLI OLMADIĞIMIZI GÖRDÜK"

Gürsel Erol, Elazığ'da 2020 depremi sonrası rezerv alanlarının şehir dışına taşınması ve TOKİ konutlarının yeni yerleşim bölgelerine yapılmasına ilk etapta itiraz ettiklerini hatırlatarak "O dönemde 'Şehrin dışına konut yapılmaz, kültür bozulur' diye eleştirmiştik. Ancak 2023 depreminde gördük ki nüfus yoğunluğunu dağıtmak, riskleri ciddi şekilde azaltıyor. Bu kararın ne kadar doğru olduğunu yaşayarak anladık" ifadelerini kullandı. Erol, Malatya ve diğer deprem bölgelerinde de benzer sonuçların görüldüğünü belirtti.

"BU SÜRECİ YÖNETMEK KOLAY DEĞİL"

Konuşmasının devamında deprem anlarının sadece bir arama-kurtarma faaliyeti değil, aynı anda bir kaos, kriz, acı ve panik yönetimi olduğunu vurgulayan Erol "On binlerce can kaybı, yüz binlerce enkaz… Aynı anda umutsuzluk yaşanıyor. Bu süreçleri planlamak kolay değil. Biz bunu yaşamış bir iliz" dedi. Erol, doğru bulduğu her uygulamayı açıkça söyleyeceğini, eksiklikleri ise aynı açıklıkla eleştireceğini belirtti.

"BİR BAŞARI HİKAYESİ OLARAK GÖRÜYORUM"

Milletvekili Erol, deprem konutlarının hızlı bir şekilde tamamlanmasını bakanlık açısından önemli bir başarı olarak gördüğünü ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı: "Benim kimseden çekineceğim hiçbir şey yok. Doğru gördüğüm her şeyi söylerim. Sizi ve bakanlık bürokrasisini kutluyorum. Deprem konutlarının bu kadar kısa sürede, bu kadar büyük miktarda yapılmasını bir başarı hikâyesi olarak görüyorum."

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıEdi 67:

doğruya doğru yanlışa yanlış diyebilmek bir erdemdir, daim olmasını temenni ederiz. :-)

Yorum Beğen187
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHPsavar:

CHP deprem mağdurları için yaygara yapma haricinde ne yaptı. bir CHP li çıksa da açıklasa. Bir çivi çaktılar mı acaba.

yanıt10
yanıt1
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

keşke senin gördüğünü özel erbakan babacan dervişoğlu görüp takdir etselerdi nerede o günler

yanıt7
yanıt0
Haber Yorumlarıerkan96:

İşte bu kadar. Ülkesini seven herkes yapılan güzel hizmetleri görmezlikten gelip basitleştirmeye çalışmaz. Bu ülke hepimizin. Vekilimizin davranışı örnek bir davranış olmalı. Yanlış görülenler art niyetsiz dozunda eleştirilmeli. İyi şeylerde alkışlanmalı. Murat Kurum bey Gerçekten bir efsane.

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu:

bizde chpli vekili tebrik ederiz, gerçekten bu zor birşey değil, ülke için yapılan iyi şeyleri görmek lazım. eski bir chpli vekil dünyanın en iyi işini de yapsanız muhalefet edeceğiz demişti ama bu tutum hem onlara hem ülkeye kaybettirdi, demek ki yanlış yaptıklarını anlıyorlar

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVATAN SEVER:

diyor ki kimse den çekinmiyorum zaten çekinmeyeceğiz insani edep ve ahlak içerisinden herkes herkesi öve bilir de eleştirebilir de ama korkuyoruz herkes bir yerden korkuyor bu üzücü eve bende bakan beyin çalışmalarını beğeniyorum

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
