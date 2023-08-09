CHP'li vekilden Meclis'te zeytinyağı dağıtan AK Partili Fatih Dönmez'e tepki: Bu bir rüşvettir, kabul etmiyoruz

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, "Akbelen" gündemiyle olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine zeytinyağı dağıttı. Dönmez'in hareketine tepki gösteren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Bu bir rüşvettir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Çünkü bu zeytinyağları saf değildir. Bunların içerisinde Akbelen köylülerinin emeği vardır, onların çalınan umutları vardır" diye konuştu.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, dün TBMM Genel Kurulu'nun "Akbelen" gündemiyle yaptığı olağanüstü toplantı sırasında milletvekillerine zeytinyağı dağıttı. Bu durumun rüşvet olduğunu savunan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç zeytinyağını iade edeceğini belirtti.

CHP'Lİ ÖZTUNÇ'TAN FATİH DÖNMEZ'E SERT TEPKİ

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, eski AK Partili Bakan ve Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in dün TBMM'de vekillere dağıttığı zeytinyağlarına tepki gösterdi.

"BU ZEYTİNYAĞINI SAYIN BAKAN'A İADE EDİYORUM"

Öztunç yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı; "Eski Enerji Bakanı Fatih Bey, bugün Akbelen ormanlarıyla ilgili Meclis'te konuşma yaptı. Dedi ki 'Bu zeytinyağları Akbelen ormanlarında, o santralin hemen kıyısında, santraldeki işçiler, santral sahipleri tarafından üretiliyor. Zeytinlere bir şey olmuyor' dedi. Her milletvekiline gönderdiğini söyledi. Bu bir rüşvettir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu zeytinyağını Sayın Bakan'a iade ediyorum, yolluyorum.

"İÇİNDE AKBELEN KÖYLÜLERİNİN ÇALINAN UMUTLARI VAR"

Malum, kendileri her şeyde zeytinyağı gibi üste çıktıkları için. Bunu gönderiyorum. Ettikleri lafları da kabul etmiyoruz. Bu zeytinyağını da hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Sayın Bakan ve AK Partililer güle güle bu zeytinyağlarını içsinler, yemeklerinde kullansınlar. Çünkü bu zeytinyağları saf değildir. Bunların içerisinde Akbelen köylülerinin emeği vardır, onların çalınan umutları vardır. Biz bunu iade ediyoruz."