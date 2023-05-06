CHP'li vekil Hıdırellez şenliğinde Akçakoca Kaymakamı'nın davranışını eleştirdi

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Akçakoca Beyören köyünde düzenlenen Hıdırellez şenliğinde Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can'ın CHP heyetine selam vermek yerine şenlik alanını terk ettiğini iddia ederek eleştirdi. CHP İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz da kaymakamın davranışını doğru bulmadığını söyledi.

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Akçakoca Beyören köyünde Hıdrelez şenliğine katıldı. CHP İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can'ın CHP heyetine selam vermek yerine şenlik alanını terk ettiğini iddia ederek "Yapmış olduğu bu davranışı ben doğru bulmuyorum" dedi. Gaytancıoğlu da "Ben kendisini görmedim ama bilip de duyup da terk ettiyse yanlış yapmıştır" dedi.

Akçakoca Beyören köyünde yıllardır düzenlenen Hıdırellez şenliklerine CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP Akçakoca İlçe örgütü davet üzerine katılım sağladı. CHP İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can'ın kendileri gelince CHP heyetine selam vermek yerine şenlik meydanını hızla terk ettiğini iddia etti.

"HOŞEGELDİN DEMEYİ BİLE ÇOK GÖRÜYORLAR"

CHP İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz, "Akçakoca'nın idari mülkü amirinin yapmış olduğu bu davranışı ben doğru bulmuyorum, bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum, buraya TBMM'nin bir vekiline bir hoş geldin demeyi bile çok gören kaymakam beyi ben artık sizlerin taktirine bırakıyorum" dedi.

"DUYUP TERKETTİYSE YANLIŞ YAPMIŞTIR"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz bu şenliğe bir siyaset yapmaya gelmedik. Hıdırellez bizim çok önemli bir geleneğimiz Türkiye'nin her yerinde kutlanır, birlikte olmamız lazım Türkiye hepimizin. Ben kendisini görmedim ama bilip de duyup da terk ettiyse yanlış yapmıştır çünkü devlet hepimizin devleti, kamu yöneticileri hepimizin kamu yöneticisi. Bizler devleti kurmuş bir partiyiz dolayısıyla hangi siyasi görüşte olursa olsun, kamu yöneticilerinin en azından bir hoş geldin deyip, işimiz var diyerek çekilmesini isterdim. Görüp görmediğini duyup duymadığı bilmiyorum o nedenle hakkında bir şey söyleyemem ama gelirken birçok da gürültü yaptık, şarkılar çaldı, seçim olması nedeniyle. Duymaması mümkün değil, yanlış yapmıştır."