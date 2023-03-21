CHP'li vekil HDP'liler ile Diyarbakır'da Nevruz kutlamasına katıldı: Öcalan'a özgürlük istendi

Diyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliğine katılan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP'liler ile saf tuttu. Ahmet Türk ise etkinlikte yaptığı konuşmada Abdullah Öcalan'a özgürlük istediklerini söyledi.

Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde Nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar alana gelmeye başladı.

HDP öncülüğündeki Nevruz kutlamasına yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı. Katılımcılar arasında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da HDP'liler ile saf tuttu. Konuşmacılardan Ahmet Türk, bölücü terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcal için özgürlük istedi. Türk, Öcalan'ın esaretine son vermek istediklerini ifade etti. - DİYARBAKIR

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