CHP'li Tezcan: 'Bozbey, Erdoğan'ın yakasına rozet takmasını kabul etseydi bugün bu operasyonla karşılaşmazdı'

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Mustafa Bozbey, Sayın Erdoğan'ın yakasına rozet takmasını kabul etseydi ve AK Parti'ye geçseydi bugün bu operasyonla karşılaşmazdı" dedi.

CHP Aydın Milletvekili ve partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Genel Koordinatörü Bülent Tezcan, CHP Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı Kerim Rota ve kurul üyeleri, CAO'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bülent Tezcan, Türkiye'de siyasetin tartışılabildiği günlerde olunmadığını belirterek, "Yargının araçsallaştırıldığı, siyasetin yargı eliyle dizayn edilmeye çalışıldığı ve bunun da ötesinde siyasetin tasfiye edilmeye çalışıldığı günlerden geçiyoruz. Yani muhalefetin tasfiyesinden bahsetmiyorum. Topyekun siyasetin tasfiye edildiği günlerden geçiyoruz. İktidar içerisinde bir kanadın, mutlak ve sürekli iktidarını sağlama hesabıyla siyasete topyekun bir operasyon yaptığını görüyoruz. Bugün muhalefet partilerini hedef alan ancak önümüzdeki günlerde eğer siyaset topluca buna karşı bir esaslı duruş göstermezse, ortak bir tutum gösteremezse, hukukun hakim olduğu, demokrasinin hakim olduğu bir süreci yerleştiremezse siyaset kurumu; bir süre sonra hiç şüphe duyulmasın ki iktidarın kendi içindeki mücadele, iktidar partilerinin kendi içindeki mücadelede de yargı aparatı aynı şekilde kullanılacak. ve topyekun siyasette adaletli rekabetin hem parti içinde hem parti dışında genel ülke siyasetinde adaletli rekabetin ortadan kalkacağı, siyasetin toptan tasfiye edileceği bir başka rejime doğru hızla sürükleniyoruz" diye konuştu.

'TECRÜBEYLE SABİT'

Tezcan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'ın, Nilüfer ilçesinde belediye başkanlığı yaptığı döneme ilişkin 'Usulsüzlük' ve 'Rüşvet' suçlamasıyla gözaltına alınmasına ilişkin de "Mustafa Bozbey, Sayın Erdoğan'ın yakasına rozet takmasını kabul etseydi ve AK Parti'ye geçseydi bugün bu operasyonla karşılaşmazdı. Bunu niye söylüyorum? Tecrübeyle sabit. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı yakasına Cumhurbaşkanının elinden rozeti taktı, AK Parti'ye kapağı attı ve soruşturmadan kurtuldu. Kurtulduğu gibi daha başka taleplerini de hayata geçirmeye başladığını görüyoruz. Bugün Türkiye'deki tablo budur" dedi.

'MANSUR YAVAŞ'A OPERASYON YAPAMAZLAR'

Tezcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik operasyon iddialarına ilişkin de "Mansur Yavaş'tan hiçbir tereddüdümüz yoktur. Sayın Mansur Yavaş sadece Cumhuriyet Halk Partililerin gönlüne girmiş bir belediye başkanı değildir. Cumhuriyet Halk Partili olsun olmasın, Sayın Ekrem İmamoğlu gibi, diğer başkanlarımız gibi birçok siyasi partiye gönül vermiş insanların bile oy verdiği, destek verdiği ve belediye başkanı olarak hizmet etmesinden, Türkiye ile ilgili sorumluluk almasından mutluluk duyduğu, duyacağı bir siyasetçi. Helal süt emmiş, haramla hiçbir iştigali olmamış bir siyasetçimiz, belediye başkanımız. Mansur Yavaş'a herhangi bir operasyon yapabilirler demiyorum; yapamazlar, yapamayacaklar" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı