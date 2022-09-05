'HDP'ye bakanlık polemiği büyüyor!' Akşener sessiz ama İYİ Partili Koray Aydın'dan 'İttifak zedelenir' resti geldi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in katıldığı bir canlı yayında "HDP'ye bakanlık verilebilir" şeklindeki sözleri siyasette yeni bir gündem yarattı. İYİ Parti'den bu sözlere tepki yükselirken, konuyla ilgili bir açıklama da İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'dan geldi. Aydın, "İYİ Parti'nin olduğu yerde HDP olmaz. Sorumsuz beyanlar, Millet İttifakı ruhunu zedeler" dedi. Konuyla ilgili görüşü merak edilen İYİ Parti lideri Meral Akşener ise şu ana kadar sessizliğini bozmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in dün katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalar siyaset camiasında ve özellikle Millet İttifakı cephesinde büyük gündem yarattı.

"HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR"

Tv100 ekranlarında Pınar Ardor'un sorularını yanıtlayan Tekin, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" şeklindeki soruya karşılık "Meclis'te HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" ifadelerini kullandı.

AYDIN: MİLLET İTTİFAKI'NI ZEDELER

Tekin'in sözlerine partisinin Millet İttifakı'ndaki ortağı İyi Parti'den tepkiler yükseldi. Birçok İYİ Partili isim Tekin'e tepki gösterirken, görüşleri merak edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener suskunluğunu henüz bozmadı. Akşener'in suskunluğu devam ederken, çok konuşulacak açıklama İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'dan geldi. Aydın, "HDP, Millet İttifakı'nın ve Altılı Masa'nın bir parçası değildir; olmayacaktır. İYİ Parti'nin olduğu yerde HDP olmaz, HDP'nin olduğu yerde İYİ Parti olmaz; olmayacaktır. Asılsız varsayımlar ve sorumsuz beyanlar, Millet İttifakı ruhunu zedeler ve sadece rakip ittifaka hizmet eder" dedi.

DERVİŞOĞLU: DERS VERMEKTEN GERİ DURMAYIZ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu. Dervişoğlu, "İYİ Parti'yi ve onun ilkelerini anlamayanlara karşı ders vermek gerekirse, geri durmayacağımız unutulmamalıdır. Herkes haddini ve hududunu bilmelidir" ifadelerini kullandı.