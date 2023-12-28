CHP Milletvekili Namık Tan, İsveç'in NATO'ya üyeliğini değerlendirdi

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, İsveç'in NATO'ya üye olmasının, daha önce ikili anlaşmalarla taahhüt ettiği düzenlemeleri hayata geçirme zorunluluğunu ortadan kaldırmayacağını belirtti.

Tan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 26 Aralık Salı günü TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülen İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün kendilerinin de desteği ile kabul edildiğini anımsattı.

Parlamentonun son sözü söyleme esasına dayılı NATO kurallarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Meclis'in demokrasilerde oynadığı vazgeçilmez rolü hatırlattığını belirten Tan, "Karar, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kalsaydı bu mesele şimdiye değin çözülmüş olur ve İsveç NATO üyesi olurdu." dedi.

Tan, İsveç'in NATO'ya üye olmasının ikili çerçevede üstlendiği yükümlülükleri ortadan kaldırmayacağını, üyeliği onaylandığında NATO'nun terörle mücadele müktesebatını da baştan sona benimsemek ve uygulamak zorunda kalacağını söyledi.

İsveç'in NATO'ya katılım sürecindeki tüm etkenleri aynı tavırla izlemeye devam edeceklerinin altını çizen Tan, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi çağdaş uygarlığın dışına götürmekte beis görmeyen çevreler, karşılarında daima CHP'yi bulacaklardır. Bu yaklaşımımızı çağdaş değerlere dayalı ulusal çıkarlarımızı rehber alarak 71 yıldır üyesi olduğumuz NATO bünyesindeki sorunların çözümünde de esas alacağız. Bu sorunlara İsveç'in üyeliği meselesi de dahildir. İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili olarak Meclis'te alınacak karar, Türkiye'nin gerek NATO'daki konumuna, gerek başta ABD ile olan sorunlar olmak üzere Batı dünyasıyla olan ilişkilerimize ulusal güvenlik çıkarlarımız temelinde olumlu bir hareket alanı açmasını ümit ediyoruz."

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ise Kars'ın Bayrampaşa ve Atatürk mahallelerinde 700 konuttan oluşan TOKİ sitelerinde toplam 9 blokta bulunan 230 dairenin faturalarını ödeyemedikleri için doğal gazlarının kesik olduğunu ileri sürdü.

Yeni yılı karşılamaya hazırlanılan şu günlerde yaşanan durumun bir "insanlık dramı" olduğunu iddia eden Alp, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm yetkilileri duyarlılığa davet etti.