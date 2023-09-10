CHP'li Seyhan Belediyesi'nin Teknoloji ve İnovasyon Merkezi diğer belediyelere örnek olacak

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın gençlerin teknolojiyi kullanma becerilerini üretime dönüştürüp katma değeri yüksek ürünler üretilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Seyhan Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (SEYTİM), diğer CHP'li belediyelere örnek proje olarak gösterilecek.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın gençlerin teknolojiyi kullanma becerilerini üretime dönüştürüp katma değeri yüksek ürünler üretilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Seyhan Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (SEYTİM), diğer CHP'li belediyelere örnek proje olarak gösterilecek.

Geçtiğimiz yıl geldiği Adana'da Yeşilyurt Çok Amaçlı Tesis bünyesinde hizmet veren SEYTİM ve Sanat Evi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, buradaki çalışmaları takdirle karşılamış, yorumlarıyla Akay'ı onurlandırmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun SEYTİM'i diğer belediyelere örnek proje olarak sunma talebi üzerine Akay, CHP Genel Merkezi'nde SEYTİM'in kuruluşundan bugüne dek kat ettiği tüm aşamaları detaylı bir şekilde içeren sunumu Kılıçdaroğlu'na aktardı.

Tasarım, eğitim ve üretim alanlarında yenilikçi fikirlerin yaşama geçirilebildiği SEYTİM'de sunulan fırsatlardan Türkiye genelinde yaşayan tüm yurttaşların yararlanabilmesi temennisinde bulunan Akay, ilgisi ve yorumlarından dolayı Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Akay, "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun SEYTİM projemize gösterdiği ilgi bizim için çok değerli ve anlamlı. Bilim çağında yaşıyoruz ve evlatlarımız teknolojik cihazlarla birlikte büyüyor. Her biri teknolojiyi çok iyi kullanıyor ancak bu becerilerini ne yazık ki yeteri kadar ülkemizin yararına kullanamıyoruz. SEYTİM'deki temel amacımız bu becerileri üretime dönüştürüp, hem kentimiz hem de ülkemiz için katma değer oluşturan ürünler üretebilmek. SEYTİM'in kısa zamanda bu kadar çok ilgi görmesinden çok mutluyuz. Genel Başkanımızın SEYTİM'i diğer belediyelere örnek proje olarak sunacak olması da bizim için büyük bir gurur ve onur kaynağı" dedi. - ADANA