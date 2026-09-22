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CHP'li Sarı, Turgutlu'daki silahlı saldırı sonrası hükümeti eleştirdi

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CHP'li Sarı, Manisa Turgutlu'daki okul yakınında düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere geçmiş olsun diledi. Okullardaki şiddete karşı hükümeti eleştiren Sarı, çocuk silaha ulaşmadan devletin çocuğa ulaşması gerektiğini söyledi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "Çocuk silaha ulaşamadan, devlet çocuğa ulaşmak zorundadır. Bu bizim mottomuz olmalı." dedi.

Sarı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere acil şifa, ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Okullardaki şiddet olaylarının önlenemediği gerekçesiyle hükümeti eleştiren Sarı, okulların korkuyla kapısından girilen değil, çocukların güvenle geleceğini kurduğu yerler olması gerektiğini söyledi. Sarı, "Bunun yolu da yalnızca okul kapısına daha yüksek duvar örmekten değil, çocuğun sesini daha erken duymaktan, öğretmenin uyarısını ciddiye almaktan, rehberlik hizmetini güçlendirmekten, aileyi desteklemekten, dijital riskleri zamanında tespit etmekten ve kurumları gerçekten birlikte çalıştırmaktan geçmektedir. Çocuk silaha ulaşmadan, devlet çocuğa ulaşmak zorundadır." ifadesini kullandı.

Okul kapısına güvenlik görevlisi koymanın, zincirin son halkası olduğunu belirten Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz son halkayı değil, ilk halkayı konuşmak zorundayız. Silaha ulaşmayı zorlaştıracaksınız. Kurusıkıdan dönüştürülen silahların önünü keseceksiniz. Kaçak ve ruhsatsız silahla mücadeleyi güçlendireceksiniz. Çocuğun şiddete yöneldiğine ilişkin işaretleri, zamanında yakalayacaksınız, rehberlik sistemini güçlendireceksiniz. Çünkü artık mesele çok açık, bir çocuk silahla okul kapısına geldiğinde devlet geç kalmış demektir."

CHP'li Sarı, partisinin milletvekillerinin yer aldığı bir heyetin de silahlı saldırının yaşandığı Turgutlu'ya hareket ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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