CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yenilenme sürecinin hızla ilerlediğini ve tüzük ve parti programının yenileneceği kurultayın toplanacağını söyledi. Öztrak, ayrıca yerel seçimlere hazırlanmak için çalıştıklarını ve hedeflerinin oy sayısını artırmak olduğunu belirtti.

CHP'li Öztrak: Taptaze bir güçle, milletimizin huzuruna çıkacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Şimdi ayağa kalkmak, yenilenmek, önümüzdeki kısa sürede yerel seçimlere hazırlanmak durumundayız. Örgütlerimizi yenileme süreci de hızla ilerliyor. İl kongrelerimizin ardından Parti Meclisimizin uygun gördüğü en kısa sürede tüzüğümüzü ve parti programımızı da yenileyecek kurultayımızı toplayacağız. Taptaze bir güçle, milletimizin huzuruna çıkacağız" dedi.

CHP'li Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Öztrak, enflasyonun dünyanın en sinsi ve en adaletsiz vergisi olduğunu söyleyerek, "Erdoğan ve şürekası 'faiz sebep enflasyon sonuç' safsatasıyla tüm dengeleri bozarak, ekonomiyi şişirmeyi tercih etti. Devletin tüm imkanlarını ve parasını seçim kazanmak için sonuna kadar kullandı. Ekonomi yama tutmaz hale geldi. Genel seçimlerin ardından paramız hızla değer kaybetti. Erdoğan, siyasetinin dağ gibi faturasını milletimizin sırtına yükledi. Ekonomideki oyuncuların güvenini yitirdiği için önce vitrin yenileyerek, işleri yerel seçimlere kadar idare etmeye kalktı, olmadı. Vitrine koyduklarının, onun politikalarına 'akıl dışı' demelerini sineye çekti. O da olmadı. Küresel piyasalar vitrine aldanıp kredi açmadı. Dün 'şerefsiz' dedikleri Körfez ülkelerinin önünde el pençe divan oldular; ama onlar da kanmadı. Tulumbada su kalmayınca Cumhurbaşkanına vergileri olağanüstü artırma yetkisi verme, bir ödeyenden bir daha MTV alma gibi Anayasa'ya aykırı haraç toplama düzenlemelerini, memur maaş zammıyla ambalajlayarak Meclis'ten geçirdi. KDV, ÖTV, harçlar zam seli oldu. Millete ne verdilerse misliyle geri aldılar" dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Akbelen'de CHP'nin yeni bir Gezi Parkı olayı çıkartmaya çalıştığı yönündeki sözlerine ilişkin, "Hiçbir CHP'li, mafya liderleri ile kol kola fotoğraf çektirmemiştir. CHP'ye geçen belediyelerde fetret dönemi sona ermiş, halka hizmet dönemi başlamıştır. Belediyelerin Cumhur İttifakı'na geçmesi meselesine gelince de aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış" dedi.