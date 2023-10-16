CHP'li Öztrak: Milliyetçi tüm partileri tezkereye 'hayır' demeye çağırıyoruzCHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Milliyetçi olduğunu iddia eden tüm partileri ve vatan toprağını aziz bilen milletvekillerini, yabancı askerlerin topraklarımıza girmesine izin veren söz konusu madde metinden çıkmadıkça,...

CHP'li Öztrak: Milliyetçi tüm partileri tezkereye 'hayır' demeye çağırıyoruz

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Milliyetçi olduğunu iddia eden tüm partileri ve vatan toprağını aziz bilen milletvekillerini, yabancı askerlerin topraklarımıza girmesine izin veren söz konusu madde metinden çıkmadıkça, bu tezkereye 'hayır' demeye çağırıyoruz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantının ardından açıklamada bulundu. Öztrak Öztrak, Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirterek, "Önce İsrail'e yapılan terör saldırısında İsrail'de, sonra da İsrail'in ölçüsüz cevabında Gazze'de yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Kaybetmeye de devam ediyor. Bu süreçte yüzbinlerce insan yerini yurdunu, terk etmeye zorlandı. Hiçbir sebep, masum çocukların, kadınların, erkeklerin öldürülmesine, yerlerinden edilmesine haklılık kazandırmaz. Sivilleri abluka altına alıp, insani yardımları engelleyerek, aç bırakarak, elektriklerini ve sularını keserek, haklı mücadele olmaz. Gazze'deki hastanelerde, kuvözde yaşama tutunmaya çalışan yeni doğmuş çocukların, makineye bağlı hastaların canına kastederek, kimse haklılık iddiasında bulunamaz. Savaştan kaçan sivil konvoyu bombalayarak insanları öldürmek, savaş suçu olan fosfor bombalarını kullanmak, kendini korumakla açıklanamaz. Bunlar uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu meselede Türkiye'nin öncelikle savaş başka ülkelere yayılmadan ateşkesin sağlanması için, ardından İsrail ve Filistin meselesinin yan yana iki devlet şeklinde, tanınmış sınırlar içinde, adil bir barışın sağlandığı ortamda, kalıcı çözüme ulaşması için, elinden geleni yapmaya devam etmesi gerektiğinin altını çiziyoruz" dedi.

'BU NE PERHİZ, BU NE LAHANA TURŞUSU'

Öztrak, bu hafta Meclis'te görüşülmesi planlanan tezkereye ilişkin, "Yabancı silahlı kuvvetlerin, topraklarımıza girmesine izin verme yetkisi veren tezkere, bu hafta Meclis'e geliyor. İsrail'in Gazze'ye saldırısının ardından, Doğu Akdeniz'e uçak gemisi göndermesi nedeniyle, Amerika'ya, 'Bay Amerika, orada ne işin var?' diyen Erdoğan'a soruyoruz; Sizin Meclis'e 'Terörle mücadele edeceğim' diye getirdiğiniz tezkerede, topraklarımıza yabancı askerleri davet etme yetkisi almaya çalışmanızın ne işi var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2017 yılında ABD'yi 'Sözleriniz lafta kalmasın, müdahale edin, bize bir görev düşerse de yaparız' diyerek, Suriye'ye çağırdığını biz unutmadık. Bir taraftan 'ABD'nin orada ne işi var' derken, bir taraftan, başka ülkelerin askerlerinin postallarının şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatan topraklarını çiğnemesine izin veren bir tezkereyi Meclis'e gönderirseniz buna 'Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?' denir. Şimdi milliyetçi olduğunu iddia eden tüm partileri ve vatan toprağını aziz bilen milletvekillerini, yabancı askerlerin topraklarımıza girmesine izin veren söz konusu madde metinden çıkmadıkça, bu tezkereye 'hayır' demeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'DİSİPLİNİN OLMADIĞI ÖRGÜT AYAKTA KALAMAZ'

Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan adaylığı ile ilgili soru üzerine, "CHP'de genel başkan adayını da genel başkanı da parti değil kurultay delegeleri belirler. Bir kere bunu baştan söyleyeyim. Kapma, kaptırma, çalma, CHP'de olmaz. Bizde demokratik kurallar çerçevesinde yarış olur. Kapma, çalma, çarpma, havuz medyasının desteklediği sarayda olur" diye konuştu.

Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongreden sonra parti aleyhine konuşanları partiden ayıracağı yönündeki açıklaması ve buna genel başkan adayı Özgür Özel'in verdiği cevabın sorulması üzerine "Genel başkanımızın bahsettiği parti disiplinidir. Kurultaydan sonra partide kaosa yol açabilecek açıklamalara izin verilmemesi hususunu partinin kurumsal yapısını korumaya dönük olduğu partililerimiz tarafından anlaşılmıştır. Diğer taraftan bunu en iyi bilmesi gereken de bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanlığı ve grup başkanlığı görevlerini sayın genel başkanımızla uyumlu bir şekilde yürüten Sayın Özel'dir. Disiplinin olmadığı hiçbir örgütün ayakta kalamayacağını en iyi sayın Özel'in bilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.