CHP'li Öztrak: Kuvvetler ayrılığını güçlendireceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Kuvvetler ayrılığını güçlendireceğiz. Tarafsız cumhurbaşkanı olacak. Yeni bir seçim yasası olacak. Siyasi ahlak yasasını çıkaracağız. TBMM'de kesin hesap komisyonunu kuracağız. Sayıştay'ın, sarayın vesayetinden kurtulmasını sağlayacağız. Ekonomide üreterek, bir büyüme stratejisi olması lazım" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Ekonomi Masası İzmir programı kapsamında İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (İESOB) ziyaret etti. Buradaki toplantıya CHP İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Atilla Sertel, Ednan Arslan, Bedri Serter, Tacettin Bayır, Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İESOB Onursal Başkanı Mehmet Ali Susam ve çok sayıda oda üyesi katıldı. Toplantının açılışında konuşan Öztrak, bugüne kadar 39 ili ziyaret ederek yaklaşık 40 bin kilometre yol katettiklerini dile getirdi. Türkiye'nin önemli şehirlerinde esnaf ve iş insanlarıyla bir araya geldiklerini anlatan Öztrak, ciddi sorunlar bulunduğunu belirterek, "Aynı anda iki büyük sıkıntı yaşıyoruz. Türkiye'nin 2000'li yılların başındaki krizden sonra izlemeye başladığı program, ihtiyaçlara cevap vermiyor. Sıcak parayla ekonomiyi şişirme modeli artık yürümüyor. Israrla krediyle, borçla ekonomiyi büyütmeyi sürdürmeye çalışıyorlar. Sıcak para gelmeyince, hayatın çeşitli alanları tahrip oluyor. Cari açık rekordan rekora koşuyor. Döviz rezervleri bitti. Enflasyon aldı başını gitti. Beton dışında ihracata dönük mal üreten bir büyüme olması, çalışanlarla çalıştıranlar arasında bozulan bir denge ile karşı karşıyayız" dedi.

Toplantının devamında oda üyeleri, söz alarak öneri ve taleplerini dile getirdi. Konuşmaların ardından İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, Faik Öztrak'a çiçek takdim etti.