CHP'li Özel: Nedir amaç, güçlendirilmiş bir parlamenter sistem, güçlü bir meclis kurmak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Siyasi ittifaklarımız var. Nedir amaç, güçlendirilmiş bir parlamenter sistem, güçlü bir meclis kurmak. Bu Türkiye'nin uzak olduğu bir şey değil" dedi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Pazaryeri'ndeki Tarihi Han Kahvehanesi'nde Millet İttifakı'nın seçim bürosu açılışına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile ittifakın milletvekilleri adayları ve partililer katıldı. Millet İttifakı'na ev sahipliği yapan Gelibolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Özacar'ın "Baharın geldiği yeni bir Türkiye'ye uyanalım" konuşmasıyla başlayan programda milletvekilleri adaylarının tanıtımı ve konuşmalarının ardından kürsüye CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek geldi.