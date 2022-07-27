CHP'li Özel: HDP, Zaho ve Suruç meselesinde bu nezaketi aramamıştı

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Meclis'in olağanüstü toplantı çağrısına HDP'nin tutumuna ilişkin, "Bu nezaketi Zaho meselesinde aramamışlardı. Bizi aramadılar. Görünen o ki Suruç meselesinde de bunu dert etmemişlerdi" dedi.

CHP'li Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, sağlık çalışanlarının sorunlarının görüşülmesi amacıyla Meclis'in olağanüstü toplantıya çağırılmasına siyasi parti gruplarının yaklaşımını ele aldı. Özel, ilk olumsuz tepkinin MHP'den geldiğine işaret ederek, "Mahir Ünal, dün bir basın toplantısı yaptı. Rahatını kaçırmışız ki son derece rahatsız olmuş. Olağanüstü toplantıya çağrımıza 'şov yapmak' diyor. Anayasa'dan kaynaklanan böyle bir hakkı kullanmayı, 'şov yapmak' olarak ifade ediyor. Tabii Mahir Ünal konuşur da biz döner bakarız gerçeklere. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında bu Meclis, 16 kez olağanüstü toplantıya davet edilmiş. Bunlardan 6 tanesini Adalet ve Kalkınma Partisi yapmış. Anayasa'nın 104'üncü maddesi, cumhurbaşkanının yetkilerini düzenliyor. O yetkileri kullanınca şov değil; bizim bu yetkimiz şov oluyor. Diyor ki; 'Siyasi nezaketten yoksun, diğer parti gruplarını aramadınız.' Siz bu 6 davetten hangisinde siyasi parti gruplarını aradınız" ifadelerini kullandı.

Özel, HDP'nin kendilerine sorulmadığı için olağanüstü toplantıya katılmayacaklarını açıklaması hakkında, "Bu nezaketi Zaho meselesinde aramamışlardı. Bizi aramadılar. Görünen o ki Suruç meselesinde de bunu dert etmemişlerdi. HDP, dokunulmazlıkla ilgili bir endişesi olsa onu söylerdi burada. Söylerlerse siz bana tekrar sorarsınız ama ben yapılan açıklama, siyasi tutarlılık açısından bu ikisini hatırlatma gereği duydum" değerlendirmesinde bulundu.

Görüntü dökümü:

- Özgür Özel'in konuşması

Haber: Besti KARALAR/ANKARA