CHP'li Nazlıaka: Yoksuldan alıp zengine veren düzeni sonlandıracağız

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) önünde basın açıklaması yaptı. Nazlıaka, "Bugün bireysel kredi kartı borçlanması geçen yıla kıyasla yüzde 146 oranında arttı. Bu tablonun sebebi; uygulanan politikalar. Bu tablonun bedelini ödeyenler ise halktır. Buradan tüm vatandaşlarımıza sözümüz olsun; halkın iktidarını kurduğumuzda yoksuldan alıp, zengine veren bu düzeni sonlandıracağız" dedi.

CHP'li Nazlıaka, beraberindeki ilçe kadın teşkilatı üyeleriyle birlikte EPDK önünde son günlerde yapılan zamlara ilişkin açıklamada bulundu. Nazlıaka, "Emeklilerin maaşına sadece yüzde 25 oranında artış yapılırken, Erdoğan kendi maaşına yüzde 39 oranında artış yaptı. 100 bin lira olan maaşı 140 bin liraya çıktı. 86 milyon geçim derdi çekerken; Erdoğan şifa niyetine manda yoğurdu, kestane balı, yulaf ezmesi ve aynı zamanda Medine hurmasıyla bir tarif verdi. Ama bugün bir dul maaşı 1500 TL. Asgari ücret 11 bin 402 TL. Emekli maaşı 7 bin 500 TL. Oysaki Birleşik Metal İş'in yapmış olduğu araştırmaya göre; yoksulluk sınırı 36 bin liranın üzerinde. Haziran ayı verileriyle açlık sınırı 10 bin liranın üzerine çıkmış durumda. ve gene rapora göre; sağlıklı ve dengeli beslenmenin maliyeti günlük 348 TL. Sorarım size bu maaşlarla günlük 348 TL verip de sağlıklı ve dengeli beslenebilmek mümkün müdür? Bir kuru ekmek sınırı, asgari ücretin üç katından bile fazla" dedi.

Zamların işçiyi, emekliyi, emekçiyi, memuru, hiç kimseyi teğet geçmediğini belirten Nazlıaka, "Geçimini eşinden kalan 5 bin lira emekli maaşıyla idame ettirmeye çalışan bir kız kardeşimiz kirasının 10 bin liraya çıkması sonrasında yaşamını sonlandırdı. İşte o kız kardeşimizin, Nevzat Hülya Erinç'in çığlığı halen kulaklarımızdan çınlıyor. Halk, borcu borçla kapatmaya çalışıyor. Bugün bireysel kredi kartı borçlanması geçen yıla kıyasla yüzde 146 oranında arttı. Vatandaşlarımız gündelik zorunlu ihtiyaçlarını sadece kartla karşılıyor. ve diyor ki; haciz gelse alınacak neyim var ki? Gerçekten öyle. Bu tablonun sebebi; uygulanan politikalar. Bu tablonun bedelini ödeyenler ise halktır. İşte onun için buradayız. Çünkü bizler halkın sesiyiz. Bizler halkın partisiyiz. Bizler Cumhuriyet Halk Partili kadınlarız. Buradan tüm vatandaşlarımıza sözümüz olsun; halkın iktidarını kurduğumuzda yoksuldan alıp zengine veren bu düzeni sonlandıracağız" diye konuştu.