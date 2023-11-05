CHP'li Mustafa Sarıgül: Rüzgara göre dans edenlere inat, Bay Kemal'in yol arkadaşıyım

Genel başkanlığı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Rüzgâra göre dans edenler, yarış bitince galipten yana olanlar, günün türküsünü çağıranlara inat, Bay Kemal'in yol arkadaşıyım" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL, KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI KAZANDI

CHP 38. Olağan Kurultayı, dün Ankara Spor Salonu'nda başladı. Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimleri yapıldı. 812 delegenin oyunu alan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazanarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu.

SARIGÜL: BAY KEMAL'İN YOL ARKADAŞIYIM

Genel seçimlerden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açık açık gösteren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu söyleyen Sarıgül, paylaşımında şunları söyledi: "Rüzgâra göre dans edenler, yarış bitince galipten yana olanlar, günün türküsünü çağıranlara inat, Bay Kemal'in yol arkadaşıyım…"

"CHP'NİN KILIÇDAROĞLU'NA İHTİYACI VAR" DEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapan Mustafa Sarıgül, CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na ihtiyacı olduğunu söylemişti. Sarıgül, şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığında, genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarlada üretim, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim diyen bir genel başkandır. Liyakate önem veren bir genel başkandır. Hakka, hukuka ve adalete önem veren bir genel başkandır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu son yaptığı çalışmalarla ayrıştıran değil bütünleştiren olmuştur. Siyasi hayatında hiçbir araya gelmeyecek olan partileri bir araya getirmiş ve kardeşlik hukukunu en iyi şekilde sağlamıştır. Helalleşmeyi en iyi şekilde sağlamıştır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin son 50 yılında görev alan bir arkadaşınız olarak her zamankinden daha çok Cumhuriyet Halk Partimizin şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'na ihtiyacı olduğuna inanıyor."