CHP'li Murat Bakan: OYAK mensuplarına hak ettikleri nema verilmeli

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, yarın yapılacak OYAK Genel Kurulu'nda askerlere hak ettikleri nemaların verilmesi çağrısında bulundu. Bakan, OYAK'ın en az yüzde 200, hatta yüzde 300-400 nema vermesi gerektiğini söyledi ve hukuka aykırı bir şey olması durumunda hesap soracaklarını belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) yarın yapılacak genel kurulunda belirleyeceği nema oranına ilişkin, "OYAK Genel Kurulu'ndan beklentimiz, OYAK mensuplarının, yani Mehmetçiğin nemalarının hak ettiği gibi verilmesidir. En az yüzde 200, hatta yüzde 300-400 nema vermesi gerekir OYAK'ın. OYAK mensuplarının, Mehmetçiğinin nemasına çöktürmeyiz. Eğer burada hukuka aykırı olan biten bir şey varsa 15 Mayıs'tan sonra bunun hesabını da sorarız" dedi.

Murat Bakan, yarın yapılacak OYAK Genel Kurul'unda askerlere hak ettikleri nemaların verilmesi çağrısında bulundu. Bakan, bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"EN AZ YÜZDE 200, HATTA YÜZDE 300-400 NEMA VERMESİ GEREKİR OYAK'IN"

"Yarın OYAK Genel Kurulu var. OYAK Genel Kurulu'ndan beklentimiz, OYAK mensuplarının, yani Mehmetçiğin; kanıyla, canıyla bu ülke için mücadele eden, savaşan, gerektiğinde şehit olan, gazi olan Mehmetçiğin nemalarının hak ettiği gibi verilmesidir. Alttan yayılan bilgi var, yüzde 90,1 olacağı noktasında. Bu bilgi, bilinçli olarak algı yaratmak için alttan yayılıyor ve insanlar alıştırılıyor. Üç tane iştiraki olan, iki tane ortaklığı olan, yani OYAK'ın çok altında yapısı olan POLSAN (Polis Bakım ve Yardım Sandığı) yüzde 337 nema vermişken en az yüzde 200, hatta yüzde 300-400 nema vermesi gerekir OYAK'ın.

" OYAK MENSUPLARININ, MEHMETÇİĞİNİN NEMASINA ÇÖKTÜRMEYİZ. EĞER BURADA HUKUKA AYKIRI BİR ŞEY VARSA 15 MAYIS'TAN SONRA BUNUN HESABINI DA SORARIZ"

OYAK Genel Kurulu'nu takip ediyoruz. 140 civarında şirketi var diye biliyorum. Ama bunlardan 6 tanesi hakkında KAP'tan (Kamuoyu Aydınlatma Platformu), yani Sermaye Piyasası'na açık olduğu için bilgi alabiliyoruz. Bu amiral şirketlere bakarak da bir değerlendirme yapıyoruz. OYAK mensuplarının, Mehmetçiğinin nemasına çöktürmeyiz. Eğer burada hukuka aykırı olan biten bir şey varsa 15 Mayıs'tan sonra bunun hesabını da sorarız. Yarın OYAK Genel Kurulu'nda alınacak kararları takip ediyoruz. Gözümüz üzerinde. Mehmetçiğin nemasını hak ettiği şekilde vereceksiniz."